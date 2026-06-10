Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schon seit längerem wird in den USA auf eine Zinserhöhung seitens der Fed gewettet, so die Analysten der Helaba.Aber erst mit dem starken Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag sei eine Zinserhöhung per Dezember vollständig eingepreist. Die energiepreisbedingt erhöhten Inflationsgefahren seien seit Anfang März thematisiert worden und würden die heute anstehenden Verbraucherpreisdaten erneut dominieren. Die Ölpreise hätten zwar in den letzten Wochen von den sehr hohen Niveaus wieder abgegeben, weil trotz fehlender oder nicht erkennbarer Verhandlungsfortschritte und immer wieder neuer Angriffe mit einem Friedensschluss am Persischen Golf gerechnet werde. In der Folge seien auch die Benzinpreise an den Tankstellen gesunken. Dies sei aber erst zum Ende des Monats Mai der Fall gewesen und werde in der heute anstehenden Verbraucherpreisstatistik noch nicht zum Tragen kommen. Hier werde das im Mai gegenüber dem April deutlich erhöhte Niveau eine Rolle spielen und dafür sorgen, dass der gesamte Verbraucherpreisindex erneut kräftig zulege. ...

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