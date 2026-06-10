Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nicht mehr alles rund um KI und Halbleiter sowie Raumfahrt zieht, Nasdaq- und Technologie-Tracker stehen - bei guten Umsätzen - mittlerweile klar auf den Abgabelisten, so die Deutsche Börse AG.Breit streuende Aktien-ETFs würden aber beliebt bleiben, wie Frank Mohr von der Société Générale berichte. Gut an kämen vor allem World-ETFs, auch wegen der vielen Sparpläne zum Monatsanfang. Gefragt seien die großen MSCI World-ETFs von iShares (ISIN IE00B4L5Y983), Amundi (ISIN IE000BI8OT95) oder SPDR (ISIN IE00BFY0GT14), aber auch der aktive JPM Global Research Enhanced Index Equity Active-ETF (ISIN IE00BF4G6Y48). Ebenfalls beliebt: US-Aktien, beispielsweise der iShares Core S&P 500 (ISIN IE00B5BMR087). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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