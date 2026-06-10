Die VW-Beteiligung Rivian hat mit den ersten Kundenauslieferungen des R2 begonnen, einem Elektro-SUV, der seit April in Serie gebaut wird. Rivian öffnet zudem jetzt die Bestellmöglichkeit für bestehende R2-Reservierungsinhaber. Erstmals vorgestellt hatte Rivian den R2 bereits vor mehr als zwei Jahren, im März 2024. Die Preise und Ausstattungsvarianten des neuen R2 hatte Rivian dann im März 2026 bekanntgegeben. Zum Auftakt gibt's nur die üppig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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