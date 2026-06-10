Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 10.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.616 Punkten. Der Nasdaq konnte sich gestern bis zur Aufnahme des offiziellen Handels sukzessive aufwärtsschieben. Das Tageshoch, das mit Aufnahme des offiziellen Handels formatiert wurde, ist direkt abverkauft worden. Es ging im weiteren Handelsverlauf mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst am Abend die Stabilisierung und eine nachfolgende Erholung, die auch eine gewisse Dynamik hatte. Damit konnten Teile der Tagesverluste wieder kompensiert werden.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Kurzfristiges Chartbild bleibt angeschlagen: Der Nasdaq 100 ist unter die SMA50 im Stundenchart gefallen. Solange der Index nicht nachhaltig über die SMA20 bei rund 29.100 Punkten zurückkehrt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 28.200 Punkte erhöht.

Der Nasdaq 100 ist unter die SMA50 im Stundenchart gefallen. Solange der Index nicht nachhaltig über die SMA20 bei rund 29.100 Punkten zurückkehrt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 28.200 Punkte erhöht. SMA200 entscheidet über die nächste größere Bewegung: Im 4-Stunden-Chart notiert der Nasdaq 100 direkt an der SMA200. Kann diese Unterstützung verteidigt werden, sind Erholungen in Richtung SMA20 möglich. Ein Bruch der SMA200 würde hingegen weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Im 4-Stunden-Chart notiert der Nasdaq 100 direkt an der SMA200. Kann diese Unterstützung verteidigt werden, sind Erholungen in Richtung SMA20 möglich. Ein Bruch der SMA200 würde hingegen weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Leichter Vorteil für die Bären: Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt leicht negativ. Das Setup favorisiert mit 55% Wahrscheinlichkeit eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung, während das bullische Szenario aktuell nur auf 45% kommt.

Der Nasdaq 100 notierte am Dienstagmorgen bei 29.616 Punkten. Bis zur Eröffnung des offiziellen Handels konnte sich der Technologieindex zunächst schrittweise nach oben arbeiten und markierte sein Tageshoch bei 29.827 Punkten. Dieses Niveau wurde jedoch unmittelbar verkauft. Im weiteren Handelsverlauf setzte deutlicher Verkaufsdruck ein, wodurch der Nasdaq 100 dynamisch nachgab.

Erst am Abend gelang eine Stabilisierung, auf die eine spürbare Erholung folgte. Dadurch konnten Teile der zuvor angefallenen Verluste wieder aufgeholt werden. Dennoch bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.

Tagesdaten Nasdaq 100

Kennzahl 09.06. 08.06. Tageshoch 29.827 29.721 Tagestief 28.210 28.981 Tagesschluss 29.097 29.432 Handelsspanne 1.617 Punkte 740 Punkte

Die deutliche Ausweitung der Handelsspanne verdeutlicht die gestiegene Volatilität im Nasdaq 100....

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