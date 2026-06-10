DAX Prognose für Mittwoch, 10.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.604 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX dynamisch aufwärtsschieben. Es ging über das Tageshochs des Vortags und über die 24.800 Punkte-Marke. Es gelang den Bullen aber im weiteren Handelsverlauf nicht, den Index auch über dieser Marke zu etablieren. Ab dem Mittag bröckelten die Notierungen etwas ab. Nach einer kleinen Zwischenerholung stellte sich am Nachmittag massiver Verkaufsdruck ein. Der Index gab bis unter die 24.250 Punkte nach. Gestern wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust abgebildet. Nachbörslich konnte sich der DAX wieder erholen. Er ging bei 24.511 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

Technisches Bild bleibt angeschlagen: Der DAX hat die SMA20 und SMA50 im Stundenchart verloren. Solange der Index unter diesen Marken notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch mit erhöhtem Risiko weiterer Rücksetzer.

Der DAX hat die SMA20 und SMA50 im Stundenchart verloren. Solange der Index unter diesen Marken notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch mit erhöhtem Risiko weiterer Rücksetzer. Entscheidende Unterstützungszone im Fokus: Die Region zwischen 24.250 und 24.050 Punkten bleibt die wichtigste Unterstützungszone. Ein Bruch dieser Marke könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.

Die Region zwischen bleibt die wichtigste Unterstützungszone. Ein Bruch dieser Marke könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen. Erholung nur über wichtigen Durchschnittslinien: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss der DAX zunächst die SMA200 bei 24.548 Punkten und anschließend die SMA20 bei 24.627 Punkten zurückerobern. Erst dann würde sich die DAX Prognose wieder spürbar aufhellen.

Der DAX startete gestern bei 24.604 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich zunächst dynamisch bis über die Marke von 24.800 Punkten schieben. Die Käufer schafften es jedoch nicht, den deutschen Leitindex nachhaltig über diesem Niveau zu etablieren. Im weiteren Tagesverlauf nahm der Verkaufsdruck deutlich zu, wodurch der DAX zeitweise bis unter 24.250 Punkte zurückfiel.

Zum Xetra-Schluss notierte der Index bei 24.433 Punkten. Nachbörslich setzte eine Erholung ein, sodass der Handelstag bei 24.511 Punkten beendet wurde....

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