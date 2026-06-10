ISO/TC 251 und NEN, die niederländische Normungsorganisation, erstellt nach einem ausführlichen Interview mit Geschäftsführer Andrew Elwell über die Methodik ein Profil von Ampowr neben Rijkswaterstaat, dem US Army Corps of Engineers, Novo Nordisk und Veolia.

ISO/TC 251, das internationale technische Komitee, das die Normenreihe ISO 55000 zum Anlagenmanagement erarbeitet, hat eine Fallstudie über die integrierte Zertifizierungsmethodik von Ampowr erstellt. Sie wurde von NEN, der niederländischen Normungsorganisation, verfasst und ist nun in der Fallstudienbibliothek von ISO/TC 251 öffentlich zugänglich, zusammen mit Profilen von Rijkswaterstaat, dem US Army Corps of Engineers, Novo Nordisk und Veolia.

ISO/TC 251 wandte sich direkt an Ampowr. NEN führte daraufhin ein ausführliches Interview mit dem Geschäftsführer Andrew Elwell zu dem Thema, wie Ampowr seine fünf Zertifizierungen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 und ISO 55001) innerhalb eines einzigen integrierten Systems und nicht als separate Compliance-Silos betreibt.

"Unseres Wissens nach sind wir weltweit der einzige Anbieter, der über ein derart umfassendes Leistungsspektrum verfügt", sagte Andrew Elwell, Geschäftsführer von Ampowr. "Wir haben nach einem Mitbewerber gesucht, der BESS-Hardware, Energiemanagement-Software, Energiehandel und Anlagenverwaltung unter einer einzigen, ISO-konformen Governance vereint, und wir haben keinen gefunden. Dies ist ein offener Wettbewerb: Sollte ein Konkurrent nachweisen können, dass er dasselbe integrierte Angebot bereitstellt, werden wir die Ersten sein, die ihm dazu gratulieren."

Was das für BESS-Inhaber bedeutet

Bei einer typischen BESS-Implementierung teilen sich fünf oder mehr Anbieter die Verantwortung: Hardware, Software, Handel, Betrieb und Anlagenmanagement. An jeder Schnittstelle kommen wieder Verträge, Verantwortlichkeiten und Prüfpfade hinzu. Nach dem Modell von Ampowr gibt es nur einen einzigen Vertrag, einen einzigen Verantwortlichen und einen einzigen Prüfpfad über den gesamten Lebenszyklus der Anlage hinweg. Wenn Leistungsprobleme oder Sicherheitsvorfälle auftreten, gibt es keine Streitigkeiten darüber, welcher Anbieter verantwortlich ist.

Was das für die Branche bedeutet

Aufsichtsbehörden, Versicherer und Netzbetreiber wenden zunehmend Infrastrukturstandards auf Batteriespeicher an: NIS2-Konformität für Cybersicherheit, ISO 55001 für das Lebenszyklusmanagement von Anlagen und ISO 27001 für Informationssicherheit. Die Entwicklung ist eindeutig. Die Veröffentlichung von ISO/TC 251 dokumentiert in einer öffentlich zugänglichen Referenzquelle, wie ein vollständig integrierter BESS-Betrieb aussieht, wenn diese Standards als vernetztes System und nicht als separate Zertifizierungen umgesetzt werden.

Warum Integration wichtig ist

BESS-Anlagen von BESS sind physischen Sicherheitsrisiken, Risiken für die digitale Integrität und Risiken für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unterworfen. Wenn die Verantwortung hierfür auf mehrere Anbieter verteilt ist, scheitert die Zertifizierungskette in der Regel an mangelnder Integration. Da Ampowr alle Funktionen intern abwickelt, verfügt das Unternehmen über einen durchgängigen Prüfpfad, der von Firmware-Updates bis hin zu Handelsentscheidungen reicht, ohne dass es an irgendeiner Stelle zu einer Unterbrechung der Zertifizierungskette kommt.

Über Ampowr

Ampowr entwickelt, erstellt und betreibt integrierte Batterie-Energiespeicherlösungen sowie Energiemanagement-Infrastruktur für europäische Netzbetreiber, Energiehändler und Anlagenbetreiber. Das Unternehmen ist nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 und ISO 55001 zertifiziert und arbeitet in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie NIS2.

Mehr Informationen finden Sie unter:ampowr.com.

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