Wir blicken auf turbulente Börsenwochen zurück. Insbesondere die Rally der Tech-Aktien war außergewöhnlich und bescherte denjenigen, die frühzeitig investierten, enorme Gewinne. Erinnern Sie sich an den 8. April, als wir Ihnen hier massiv den Einstieg in Call-Zertifikate auf Tech-Aktien ans Herz gelegt haben. Offen ist hier nur noch der AMD-Call, bei dem mehrere hundert Prozent Gewinn sicher sind. Doch der beste Einstieg nützt an der Börse wenig, wenn man die Ernte nicht rechtzeitig einfährt. Dass wir diese Buchgewinne nun als echten, satten Ertrag auf unseren Konten verbuchen können, verdanken wir dem wohl wichtigsten Anlage-Werkzeug: den konsequent nachgezogenen Stop-Loss-Limits. Natürlich wurden in anderen Sektoren auch einige Verluste realisiert, per saldo liegen wir aber weit vorne.



Der aktuelle Absturz der Tech-Werte ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig die automatische Absicherung ist. Denn keiner konnte erraten, wann die Übertreibungsphase endet. Viele Früheinsteiger dürften bei 50 bis 100 % Gewinn ausgestiegen sein und haben dann weitere 100%-Gewinnschritte verpasst. Richtig große Gewinne sind nur dann möglich, wenn Stops nachgezogen werden, wohlwissend, dass dann die Höchststände immer verpasst werden. Wir appellieren an dieser Stelle nochmals an Sie, dieses wichtige Anlageprinzip konsequent umzusetzen. Weiterlesen...









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