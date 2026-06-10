Die D-Wave Quantum-Aktie blickt auf eine miserable Kursentwicklung in den vergangenen Tagen zurück. Gestern brach der Kurs des kanadischen Quantencomputerherstellers um -9% ein. Damit summieren sich die Kursverluste innerhalb der letzten fünf Tagen auf -21%. Was zieht die D-Wave-Aktie nach unten und sollten Anleger jetzt zugreifen? Eine Sektorrotation Es waren zwei wesentliche Faktoren, die den Kurs der D-Wave Quantum-Aktie in den letzten Tagen belasteten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de