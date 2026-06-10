Der Boom passiver Geldanlagen erreicht einen neuen Höhepunkt: Der Vanguard S&P 500 ETF (VOO) hat als erster börsengehandelter Fonds weltweit die Marke von einer Billion US-Dollar verwaltetem Vermögen überschritten. Für viele Marktbeobachter ist dies nicht nur ein Meilenstein für die ETF-Branche, sondern auch ein Beleg für die anhaltende Attraktivität breit diversifizierter Indexfonds in einem von Unsicherheit und Technologiewerten geprägten Marktumfeld. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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