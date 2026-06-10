Der Bitcoin-Kurs ist vergangene Woche kurz unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit Ende 2024 erreicht. Gegenüber seinem Rekordhoch von 124.773 US-Dollar, das die weltweit führende Kryptowährung im Jahr 2025 markiert hatte, entspricht dies einem Verlust von mehr als 50 Prozent. Trotz der erheblichen Kurseinbußen bewegt sich der aktuelle Rückgang jedoch noch innerhalb historischer Muster, die Anleger aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de