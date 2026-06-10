Die Eutelsat-Aktie profitierte zuletzt vom zunehmenden Interesse am Raumfahrtsektor im Vorfeld des Börsengangs von SpaceX. Nach dem Anstieg bis auf rund 4,50 € Ende Mai setzte jedoch eine deutliche Korrektur ein. Am Mittwoch verliert sie aktuell -2,3% und steht bei 2,90 €. Hier stellt sich die Frage: Bietet Eutelsat derzeit die besseren Chancen als die hoch gehandelte SpaceX-Aktie? SpaceX dominiert die Schlagzeilen Der geplante Börsengang von SpaceX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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