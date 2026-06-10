Der geplante Börsengang von SpaceX elektrisiert die Märkte. Mit einer kolportierten Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar und einem möglichen Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden US-Dollar wäre der IPO ein historisches Ereignis. Doch genau darin liegt aus Anlegersicht auch die Herausforderung: Große Storys erzeugen große Erwartungen. Warum der Chart nach dem IPO wichtiger wird als die erste Euphorie Meine Kollegen hier auf sharedeals.de ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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