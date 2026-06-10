Die Astronaut:innen für die kommende Artemis-3-Mission stehen fest. Neben der Besatzung verriet die Nasa dabei auch, welche Ziele die Crew im All verfolgen soll. Dabei wird klar: Artemis 3 wird nicht auf dem Mond landen. Die Nasa bereitet mit Hochdruck die nächste Artemis-Mission vor. Jetzt hat die amerikanische Raumfahrtbehörde die Besatzung vorgestellt, die im kommenden Jahr ins All fliegen soll. Allerdings gibt es dabei auch eine kleine Planänderung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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