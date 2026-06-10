Bei der Reform der Pflegefinanzierung steht auch das Eigenheim im Zentrum der Debatte: Forderungen aus der Union sehen vor, Vermögen - einschließlich selbstgenutzter Immobilien - künftig stärker zur Deckung von Pflegekosten einzubeziehen. Kritik kommt vom Verband Wohneigentum. Die aktuelle Diskussion um die Finanzierung der Pflege rückt auch das Eigenheim stärker in den Fokus. So hat sich Unions-Fraktionsvize Albert Stegemann dafür ausgesprochen, Vermögen künftig stärker zur Deckung von Pflegekosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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