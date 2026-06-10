Nach ihrer steilen Aufwärtsbewegung seit Anfang April haben die US-Aktienmärkte in den letzten Tagen etwas Federn gelassen. Dabei handelt es sich laut den meisten Experten nur um eine kurze Verschnaufpause, bevor die KI-Rally weitergeht. Doch China-Experte Michael Diertl ist anderer Meinung und rechnet mit deutlich tieferen Kursen.Erst am gestrigen Dienstag wurde bekannt, dass die chinesische Regierung umgerechnet rund 295 Milliarden US-Dollar in den Bau neuer KI-Datencenter investieren will. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär