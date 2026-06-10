Die Nasdaq taumelt, Tech-Aktien verlieren Schwung und Wells Fargo warnt vor dem Ende des KI-Zuckerschocks. Jetzt kommen Inflationsdaten und der Mega-Börsengang von SpaceX. Die Wall Street hat am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Die Erholung bei Technologieaktien verlor an Kraft. Zugleich sorgte US-Präsident Donald Trump mit Aussagen zum Iran für neue Unsicherheit. Trump schrieb in sozialen Medien, der Iran habe einen US-amerikanischen Apache-Hubschrauber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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