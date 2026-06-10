Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Märkte haben die lang angekündigte Zinserhöhung am Donnerstag vollständig eingepreist und erwarten einen zweiten Schritt im September, so Gordon Shannon von TwentyFour Asset Management in einem Kommentar zur bevorstehenden EZB-Sitzung am 11. Juni 2026.Die EZB sei nicht bereit, den energiegetriebenen Beschleunigungseffekt der Inflation auszublenden, selbst wenn die Abwärtsrisiken für das Wachstum zunehmen würden. Die Straffung werde als Glaubwürdigkeitsmaßnahme dargestellt, wobei die Erinnerungen an 2022 noch sehr präsent seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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