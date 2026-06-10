Wien (www.fondscheck.de) - BlackRock bringt einen neuen Themen-ETF auf den Markt, mit dem europäische Anleger gezielt auf die wachsende Weltraumwirtschaft setzen können, so die Experten von "FONDS professionell". Der iShares Space Technologies UCITS ETF (ISIN IE000A9G9R73/ WKN A42BME) investiere in Unternehmen aus den Bereichen Raumfahrt, Satellitentechnologie und Drohnen und solle Anlegern einen breiten Zugang entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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