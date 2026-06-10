Steigende Zinsen gelten für viele Unternehmen als Belastung. Für diese US-Großbank sind sie dagegen ein echter Gewinnmotor. Genau deshalb könnte der Markt derzeit unterschätzen, wie stark sich das aktuelle Umfeld auf die Ertragskraft des Konzerns auswirkt. Gleichzeitig steht die Aktie unmittelbar vor einem wichtigen charttechnischen Signal.Die Zahlen sprechen bereits eine klare Sprache. Im ersten Quartal legten die Erlöse um mehr als 8 Prozent zu, während der Gewinn sogar um über 17 Prozent kletterte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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