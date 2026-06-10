Wien (ots) -Der internationale Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom setzt erneut die Maßstäbe der Branche: Gleich zwei woom Fahrräder sind Testsieger von unabhängigen Konsumententests (Stiftung Warentest, ADAC und ÖAMTC). Dazu kommen mehrere international renommierte Designpreise. Die Ergebnisse senden ein klares Signal in den Markt, der zunehmend von Nachahmerprodukten geprägt ist: Qualität, Sicherheit und echtes kindgerechtes Design lassen sich nicht kopieren.Zwei Bikes, drei Testsiege: Die Ergebnisse im Detail- woom GO 2: Testsieger der Stiftung Warentest Im diesjährigen Kinderfahrradtest setzte sich das woom GO 2 gegen zehn weitere 14-Zoll-Modelle durch und holte mit der Gesamtnote "Gut" (1,6) den Testsieg. Besonders überzeugte das Bike in den Kategorien Sicherheit und Haltbarkeit (Note "Sehr gut", 1,3). Mit einem Gewicht von nur 5,4 Kilogramm zählt das woom GO 2 zudem zu den leichtesten Modellen im Test - ein entscheidender Vorteil beim Fahren und Handling.- woom EXPLORE 5: Bestes Kinderfahrrad bei ADAC und ÖAMTC Auch im aktuellen Vergleichstest von ADAC und ÖAMTC steht woom an der Spitze. Das woom EXPLORE 5 sichert sich mit der Gesamtnote 2,0 den ersten Platz. Die Tester*innen lobten vor allem die hochwertigen Scheibenbremsen mit starker Bremsperformance sowie die ergonomische, leichte Anpassbarkeit von Sattelhöhe und Vorbau. Besonders erfreulich: Das woom EXPLORE 5 war das einzige komplett schadstofffreie Kinderfahrrad im gesamten Testfeld."Diese Auszeichnungen bestätigen unseren kompromisslosen Anspruch an Qualität, Sicherheit und kindgerechtes Design und sind ein weiterer Beweis für die harte Arbeit unseres Teams", sagt Bernd Hake, CEO von woom. "Während andere vielleicht versuchen, Abkürzungen zu nehmen, bleiben wir unserer DNA treu: Wir konzentrieren uns darauf, die besten Fahrräder der Welt zu bauen, nicht die meisten. Wir machen Produkte, die das Leben von Kindern tiefgreifend bereichern und ihnen dabei nicht nur Sicherheit geben, sondern ein nachhaltiges Gefühl von Selbstvertrauen und echter Freiheit."Design, das international Maßstäbe setztNeben den herausragenden Testergebnissen überzeugt woom auch auf Designebene. Das woom WOW, das erste selbstbalancierende Laufrad für Kleinkinder ab neun Monaten, wurde aktuell sowohl mit dem iF Design Award als auch mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Der POP Kinderfahrradkorb erhielt ebenfalls einen iF Design Award sowie den Red Dot Design Award (bereits 2024).Innovation als langfristiger QualitätsvorsprungHinter diesem Erfolg steht das rund 20-köpfige Innovationsteam von woom. Unter der Leitung von Chris Small wird jedes Produkt, von der Rahmengeometrie bis zur kleinsten Komponente, konsequent auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet."Kindzentriertes Design beginnt damit, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen", erklärt Chris Small, Vice President Innovation bei woom. "Jedes Detail unserer Produkte entsteht mit dem Ziel, das Radfahren für Kinder sicherer, einfacher und zu einem echten Erlebnis zu machen. Das erfordert viel Zeit und vor allem fundiertes Know-how. Wenn wir damit auch den Mitbewerb inspirieren, ist das für uns eine Bestätigung unserer Vorreiterrolle."In einem Marktumfeld, das von schnellen Imitationen und hohem Preisdruck dominiert wird, unterstreichen diese Auszeichnungen die starke Position von woom. Das Unternehmen investiert weiterhin konsequent in Entwicklungstiefe, Sicherheit und Designqualität und definiert so den Standard im Premiumsegment für Kinderfahrräder immer wieder neu.Testen, erleben, interviewen:Gerne vermitteln wir Interviews mit Bernd Hake bzw. Chris Small oder laden Sie zum Produkttest ein. Kontaktieren Sie uns unter press@woom.com.Über woomwoom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA, den Mittleren Osten und China - radeln Kids und Teens auf woom bikes.Pressekontakt:woom GmbHBelinda Ableitinger, Pressesprecherin woomTelefon: +43664-888-22-837E-Mail: belinda.ableitinger@woom.comWebsite: https://woom.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136027/6291601