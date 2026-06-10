Monheim am Rhein (ots) -Die Straten Consulting GmbH sucht Bewerber in Vertrieb, Vertriebsassistenz und Videoproduktion, die mitdenken und Verantwortung übernehmen wollen. In Mönchengladbach erwartet sie ein Umfeld mit klarer Einarbeitung, verbindlichen Abläufen und direkter Kommunikation.Wer im Vertrieb, in der Vertriebsassistenz oder in der Videoproduktion arbeitet, braucht ein Umfeld, in dem Erwartungen offen benannt werden, Abläufe verständlich sind und Entwicklung gezielt möglich wird. Gerade Berufs- und Quereinsteiger möchten nicht vom ersten Tag an allein gelassen werden, sondern sicher in ihre Aufgaben hineinwachsen. Gleichzeitig wollen viele leistungsbereite Menschen nicht nur Aufgaben ausführen, sondern Verantwortung übernehmen, mitdenken und verstehen, wie ihr Einsatz zum Unternehmenserfolg beiträgt. Fehlen klare Zuständigkeiten, direkte Kommunikation und kurze Wege, bremst das den Arbeitsalltag spürbar aus. "Wer in einem Unternehmen arbeitet, in dem Zuständigkeiten unklar sind und Einarbeitung zufällig passiert, kann weder seine Stärken richtig einbringen noch Verantwortung übernehmen. Das kostet beide Seiten Zeit, Energie und Entwicklung", sagt Rebecca Straten, Gründerin und Geschäftsführerin der Straten Consulting GmbH."Wer bei uns anfängt, bekommt klare Zuständigkeiten, eine strukturierte Einarbeitung und weiß vom ersten Tag an, was von ihm erwartet wird und warum", erklärt sie. Diese Klarheit prägt auch die Arbeitgeberrolle der Straten Consulting GmbH, die Unternehmer bei Entlastung, Assistenzstrukturen und besserer operativer Steuerung unterstützt. Neue Mitarbeiter sollen nicht in diffusen Aufgabenfeldern landen, sondern nachvollziehbar eingeführt werden, Verantwortung übernehmen und ihren Bereich mitgestalten können. Dabei geht es nicht um starre Vorgaben, sondern um Orientierung, Verbindlichkeit und eine Arbeitsweise, in der Menschen schneller Verantwortung übernehmen können.Arbeiten mit Verantwortung: Wen die Straten Consulting GmbH in Mönchengladbach suchtDie Straten Consulting GmbH sucht neue Kollegen, die vor Ort in Mönchengladbach arbeiten und Verantwortung in ihrem Bereich übernehmen möchten. Fachliche Erfahrung ist dabei wichtig, aber nicht allein entscheidend. Ebenso zählt die Bereitschaft, verbindlich zu arbeiten, klare Abläufe anzunehmen und den eigenen Beitrag zum gemeinsamen Ziel zu verstehen. "Wir suchen Menschen, die mitdenken, verbindlich arbeiten und Verantwortung für ihren Aufgabenbereich übernehmen möchten. Fachliche Fähigkeiten sind wichtig, genauso wichtig sind für uns Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und eine strukturierte Arbeitsweise", betont Rebecca Straten.Aktuell baut die Straten Consulting GmbH mehrere Bereiche aus. Im Vertrieb sind Positionen als Setter sowie als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst offen. Hinzu kommen Stellen in der Vertriebsassistenz und im Vertriebsinnendienst, bei denen organisatorische und operative Aufgaben im Vertriebsalltag unterstützt werden. Für den kreativen Bereich sucht das Unternehmen außerdem einen Videographen sowie einen Cutter und Video Editor für die Produktion und Bearbeitung von Videoinhalten. Damit richtet sich das Angebot an Menschen, die klare Erwartungen schätzen, Verantwortung nicht scheuen und aktiv mitarbeiten möchten.Einarbeitung, Verantwortung und Entwicklung von Anfang anDamit neue Mitarbeiter nicht ohne Orientierung starten, setzt die Straten Consulting GmbH vom ersten Arbeitstag an auf eine strukturierte Einarbeitung. Neue Kollegen erhalten Zugang zu einer digitalen Schulungsplattform, auf der fachliches Wissen, interne Abläufe und konkrete Aufgabenbereiche über Videos und praxisnahe Schulungsunterlagen vermittelt werden. Gerade für Berufs- und Quereinsteiger ist das wichtig, weil sie schneller verstehen, was von ihnen erwartet wird und wie sie im Tagesgeschäft sicher mitarbeiten können. Gleichzeitig entsteht im Team ein einheitlicher Wissensstand, sodass Einarbeitung nicht zufällig passiert, sondern nachvollziehbar und mit klarem System. "Einarbeitung ist für mich kein Nice-to-have, sondern die Grundlage dafür, dass jemand Verantwortung übernehmen kann. Wer nicht weiß, wie Abläufe funktionieren, wird unnötig ausgebremst", sagt Rebecca Straten.Auf dieser Grundlage sollen Mitarbeiter ihre Bereiche nicht nur ausführen, sondern verstehen, steuern und weiterentwickeln. Die Straten Consulting GmbH erwartet Lernbereitschaft, Verbindlichkeit und eigenständiges Mitdenken, gibt dafür aber auch klare Zuständigkeiten, transparente Erwartungen und Entscheidungsfreiheit im eigenen Verantwortungsbereich. Unterstützt wird diese Arbeitsweise durch moderne Ausrüstung, aktuelle Tools, digitale Prozesse und kurze Kommunikationswege, damit Aufgaben nachvollziehbar bleiben und Entscheidungen nicht unnötig verzögert werden. Entwicklung wird dabei nicht dem Zufall überlassen: Schulungen, Mentoring und fachliche Weiterentwicklung sollen dafür sorgen, dass Mitarbeiter in ihrer Rolle wachsen können. Wer Verantwortung übernimmt, Leistung zeigt und sich fachlich weiterentwickelt, erhält langfristige Perspektiven. Ergänzt wird das durch Bonusprogramme, Zusatzleistungen und internes Fachwissen, das Mitarbeiter dabei unterstützt, ihre Aufgaben besser zu verstehen und ihre Ziele sicherer zu erreichen.Klare Rückmeldung, klare Schritte: So läuft der Bewerbungsprozess abWer sich für eine Stelle bei der Straten Consulting GmbH interessiert, lädt die Bewerbungsunterlagen über die Karriereseite des Unternehmens hoch. Anschließend werden die Unterlagen sorgfältig geprüft. Wenn die Bewerbung überzeugt, meldet sich das Unternehmen innerhalb von fünf Werktagen zurück. Jeder Bewerber erhält in jedem Fall eine Rückmeldung. Danach folgt ein kurzer Kennenlernprozess: Erstgespräch, Vorstellungsgespräch und bei beidseitiger Passung eine zeitnahe Zusage mit Arbeitsvertrag. Dabei geht es nicht darum, möglichst schnell irgendeine Stelle zu besetzen, sondern herauszufinden, ob Bewerber, Aufgabe und Unternehmen wirklich zusammenpassen. "Wir nehmen uns die Zeit, Bewerbungen wirklich zu prüfen, weil wir Menschen suchen, die zu uns passen, und nicht einfach eine Stelle besetzen wollen", sagt Rebecca Straten abschließend.Sie möchten nicht nur Aufgaben abarbeiten, sondern Verantwortung übernehmen und sich fachlich weiterentwickeln? Dann bewerben Sie sich jetzt bei der Straten Consulting GmbH (https://rebeccastraten.de/karriere)und entdecken Sie die offenen Stellen in Mönchengladbach.Pressekontakt:Straten Consulting GmbHMittelstraße 11-1340789 Monheim am Rheininfo@stratenconsulting.dehttps://rebeccastraten.de/Original-Content von: Straten Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181506/6291608