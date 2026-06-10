Berlin (ots) -- USA, Mexiko, Kanada: Fußball-WM erstmals in drei Ländern gleichzeitig- Deutliche Preisunterschiede zwischen den Gastgeberländern- Mexiko bietet deutschen Fans günstigstes Gesamtpaket- XTB ist die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitetWenn am 14. Juni 2026 in Houston das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao angepfiffen wird, beginnt nicht nur sportlich ein außergewöhnliches Turnier. Die Fußball-WM 2026 ist die erste Weltmeisterschaft, die gleichzeitig in drei Ländern ausgetragen wird: in den USA, Kanada und Mexiko. Für Fans aus Deutschland eröffnet das eine größere Auswahl bei der Reiseplanung - und gleichzeitig eine komplexere Kostenstruktur. Denn wer Spiele live erleben will, bewegt sich nicht nur zwischen Stadien, sondern auch zwischen drei Währungsräumen, Preisniveaus und Alltagsrealitäten. Vielen Fans, die die WM vor Ort erleben wollen, stellt sich daher die Frage, wo sie am meisten Fußball für ihr Geld bekommen. Der Beantwortung dieser Frage hat sich eine jüngste Analyse des Online-Brokers XTB angenommen."Für Zuschauer entscheidet nicht der Flugpreis allein darüber, wie teuer die WM wird, sondern auch die Summe aus Wechselkurs, Lebenshaltungskosten und lokalen Gepflogenheiten wie Trinkgeld", erklärt XTB-Analyst Jens Klatt. Seine Auswertung zeigt: Die Unterschiede zwischen den Gastgeberländern sind erheblich und summieren sich schnell. Ein zentraler Faktor ist der Wechselkurs. Während der Euro Ende April gegenüber dem US-Dollar (1,17 USD pro Euro) und dem Kanadischen Dollar (1,60 CAD pro Euro) aktuell eher neutral bis leicht schwach ist, besitzt er in Mexiko eine deutlich höhere Kaufkraft. Ein Euro entspricht zu diesem Zeitpunkt rund 20,38 Mexikanischen Peso, was für europäische Reisende wie ein eingebauter Preisnachlass wirkt. "Der Peso ist aus Sicht deutscher Fans klar der größte Hebel", sagt Klatt. "Nahezu alle alltäglichen Ausgaben fallen in Mexiko spürbar günstiger aus als in Nordamerika."Von Flug bis Hotel: Kosten gehen auseinanderDie preislichen Unterschiede setzen sich bei den Reisekosten fort, auch wenn sie auf den ersten Blick weniger offensichtlich sind. Flüge aus Deutschland bewegen sich für alle drei Länder in einem ähnlichen Rahmen, typischerweise zwischen 550 und 950 Euro für Hin- und Rückreise. Doch vor Ort zeigt sich schnell, dass die eigentlichen Kosten erst beginnen. Während der WM ist bei Unterkünften (Hotel/Airbnb) mit massiven Aufschlägen zu rechnen, die je nach Spielort zwischen 200 und 300 Prozent über dem Normalniveau liegen können. Dennoch bleibt Mexiko auch unter diesen Bedingungen die günstigste Option. In Städten wie Mexico City, Guadalajara oder Monterrey lassen sich selbst während des Turniers vergleichsweise erschwingliche Unterkünfte finden, während Metropolen wie New York City oder Los Angeles preislich in einer völlig anderen Liga spielen. Auch das kanadische Toronto und Vancouver zählen zu den teureren Gastgeberstädten.Interessanterweise sind es nicht nur die Unterkunftskosten, die den Unterschied machen, sondern vor allem die Mobilität vor Ort, die das Gesamtbudget spürbar beeinflusst. In den USA profitieren Fans von einem dichten Netz an Inlandsflügen, die im Schnitt bei etwa 300 bis 400 US-Dollar pro Strecke liegen - umgerechnet rund 250 bis 340 Euro - sowie von vergleichsweise günstigen Spritpreisen von etwa 0,77 bis 0,85 Euro pro Liter. Das macht es relativ einfach und planbar, mehrere Spielorte wie Houston und New York City miteinander zu kombinieren.In Kanada und Mexiko ist das Flugnetz deutlich weniger engmaschig und häufig teurer, weshalb dort alternative Fortbewegungsmittel stärker ins Gewicht fallen. Gleichzeitig zeigt sich ein klarer Kostenvorteil bei Mietwagen in Mexiko: Dort liegen die Preise inklusive Versicherung oft nur bei etwa 17 bis 45 Euro pro Tag zuzüglich rund 9 Euro für die obligatorische Vollkaskoversicherung. In den USA und Kanada fallen dagegen im Schnitt 50 bis 68 Euro pro Tag an. Bei den Spritpreisen wiederum liegen Kanada und Mexiko mit etwa 0,95 bis 1,20 Euro pro Liter über dem US-Niveau - aus deutscher Perspektive jedoch weiterhin moderat. "Mexiko bietet den günstigsten Einstieg und Alltag, die USA haben die teuerste Mobilität an der Küste, aber dafür dank günstiger Flüge die besten Inlands-Optionen", so das Résumé von Analyst Jens Klatt.Essen, Bier und Trinkgeld: Kosten summieren sich beim Alltag vor OrtAm deutlichsten wird der Unterschied jedoch im Alltag. Essen, Trinken und spontane Ausgaben summieren sich über mehrere Tage hinweg oft stärker als einmalige Posten wie Flüge oder Tickets. Und genau hier zeigt sich Mexiko von seiner stärksten Seite. "Beim täglichen Konsum ist Mexiko den USA und Kanada klar überlegen", betont Klatt. "Das betrifft Restaurants genauso wie Bars oder Streetfood." Während in Nordamerika für ein einfaches Essen schnell 17 Euro oder mehr fällig werden, liegt das Preisniveau in Mexiko deutlich darunter. Ähnliches gilt für Getränke, insbesondere Bier, das in Mexiko oft nur einen Bruchteil dessen kostet, was Fans in den USA oder Kanada bezahlen: Für einen halben Liter Bier vom Fass zahlen Urlauber in Mexiko zwischen 1,25 und 2,50 Euro, in Kanada und USA hingegen um die fünf Euro.Ein weiterer, oft unterschätzter Kostenfaktor ist die Trinkgeldkultur. In den USA und Kanada sind 15 bis 20 Prozent nahezu obligatorisch und werden vielerorts als fester Bestandteil des Einkommens betrachtet. Für Reisende bedeutet das, dass jede Rechnung spürbar höher ausfällt, als sie auf den ersten Blick erscheint. In Mexiko hingegen ist Trinkgeld im Bereich um die zehn Prozent zwar üblich, aber weniger strikt geregelt. "Gerade über mehrere Tage hinweg kann dieser Unterschied mehrere hundert Euro ausmachen", so Klatt. Ein zusätzlicher Vorteil für reisende Fans ist die Zahlungsabwicklung: XTB bietet mit seinem eWallet eine Multiwährungslösung, die US-Dollar, kanadische Dollar und mexikanische Peso direkt unterstützt. Zahlungen können so ohne zusätzliche Umrechnungen erfolgen, was Gebühren reduziert und die Kosten transparenter macht, das ist besonders praktisch für alle, die mehrere WM-Spielorte in verschiedenen Ländern kombinieren.Gesamtbild: Wo sich die WM-Reise wirklich lohntSetzt man all diese Faktoren zusammen, ergibt sich ein klares Bild. Mexiko bietet deutschen Fans das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis, Kanada liegt im Mittelfeld, während die USA - insbesondere in den großen Küstenstädten - das teuerste Pflaster darstellen. Gleichzeitig haben die USA strukturelle Vorteile, etwa bei der Mobilität, die für Fans mit komplexeren Reiseplänen relevant sein können. "Fußballfans, die mehrere Spiele besuchen wollen, können mit der richtigen Planung erheblich sparen", sagt Jens Klatt. "Ein sinnvoller Ansatz ist es, den Großteil der Zeit in Mexiko zu verbringen und gezielt einzelne Spiele in den USA oder Kanada zu besuchen."Allerdings findet diese Kostenanalyse nicht im luftleeren Raum statt. Die geopolitische Lage, insbesondere der anhaltende Konflikt rund um den Iran, wirkt sich bereits auf die globale Preisstruktur aus. Steigende Energiepreise verteuern Flüge, erhöhen Transportkosten und treiben indirekt auch die Preise im Tourismussektor. Für WM-Reisende bedeutet das, dass selbst gut geplante Budgets unter Druck geraten können. "Geopolitische Entwicklungen sind ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor", erklärt Analyst Klatt. "Sie beeinflussen die gesamte Reisekette, vom Flugticket bis zum Restaurantbesuch. Vor diesem Hintergrund bleibt natürlich die kostengünstigste Alternative, die WM von zu Hause aus zu verfolgen. Auch wenn es bei weitem nicht das Fußball-Feeling produzieren wird, wie ein Spiel live im Stadion zu verfolgen".Über XTBDie XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die eWallet zu verwalten.Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen und Finanzbildung. 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XTB wurwde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.Facebook: https://www.facebook.com/xtbdeTwitter: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdeLinkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/Pressekontakt:Philipp Rosenewskontor - Agentur für KommunikationGraf-Adolf-Straße 2040212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 / 863 949-35E-Mail: philipp.rose@newskontor.deOriginal-Content von: XTB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172482/6291645