Einschränkungen sorgen für Innovation. Das trifft auch aufs Unternehmertum zu - hier gibt häufig die Regulierung die Grenzen vor, etwa beim Thema Vergütung. Wie können Makler in Zukunft erfolgreich sein? Abo-Modelle können eine sinnvolle Alternative darstellen. Interview mit Christoph Fuchs, Versicherungsmakler, Gründer von servicemakler.de und Mitgründer von finvoiceHerr Fuchs, Sie beraten bei servicemakler.de Maklerhäuser zu alternativen Vergütungsmodellen, vornehmlich Servicevereinbarungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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