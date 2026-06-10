Laut einer neuen Studie hat sich die Einschätzung der Leistbarkeit von Immobilien bei den Menschen hierzulande im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. 46% halten Immobilien in ihrer Wunschregion für "kaum leistbar". Über die Hälfte der Befragten unterschätzt die Dauer für den Aufbau von Eigenkapital. Für die aktuelle Leistbarkeitsstudie hat der Baufinanzierungsvermittler Interhyp erneut Käufer und Kaufinteressierte zu ihrer Wahrnehmung des Immobilienmarktes befragt. Wie die Ergebnisse zeigen, hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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