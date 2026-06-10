Die Fielmann-Aktie setzt sich heute mit einem kräftigen Kurssprung an die Spitze des SDAX. Den Ausschlag gibt eine frische Kaufempfehlung der Deutschen Bank. In der Spitze steigt das Papier um sieben Prozent, avanciert damit zum besten Wert in der gesamten DAX-Indexfamilie und verbucht zudem den größten Tagesgewinn seit Mitte Februar.Bei der Hamburger Optikerkette behält am Mittwoch vor allem die Deutsche Bank den Durchblick. Die Analysten haben die Aktie mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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