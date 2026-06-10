Darmstadt / Biblis (ots) -Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde über 240 Millionen US-Dollar treibt Focused Energy die Industrialisierung der Laserfusion als sein Kerngeschäft weiter konsequent voran. Zugleich plant das Unternehmen, seine Aktivitäten im Bereich lasergetriebener Strahlungsquellen unter dem Namen Sourcelight in einer eigenständigen Einheit zu bündeln. Damit stellt Focused Energy die Weichen für den industriellen Transfer ausgewählter technologischer Bausteine aus der Laserfusionsentwicklung. Die Ausgründung zeigt, wie aus Spitzenforschung neue Industrie entstehen kann: Wissenschaftliche Exzellenz wird in industrielle Anwendungen mit hohem Wertschöpfungs- und Wachstumspotenzial überführt.Sourcelight soll die bei Focused Energy entwickelte LDRS-Technologie (Laser-Driven Radiation Sources) gezielt in industrielle Anwendungen überführen. Sie kombiniert lasergetriebene Röntgenstrahlung und Neutronen in einem System. Dadurch werden sowohl hochauflösende Bildgebung als auch zusätzliche Informationen über Materialzusammensetzungen möglich, insbesondere dort, wo heutige Prüfverfahren bei Eindringtiefe, Auflösung, Materialerkennung oder Einsatzflexibilität bisher an Grenzen stoßen.Relevante Anwendungsfelder sieht Focused Energy in der Charakterisierung und Qualifizierung nuklearer Abfälle, in Sicherheits- und Zollkontrollen in Containerhäfen, in der industriellen Qualitätssicherung sowie der zerstörungsfreien Prüfung sicherheitskritischer Komponenten. Hier wächst der Bedarf an Verfahren, die tief in Materialien eindringen, nicht invasiv arbeiten und gleichzeitig zusätzliche Informationen über innere Strukturen und Materialzusammensetzungen liefern können."Focused Energy verfolgt das Ziel, Laserfusion industriell nutzbar zu machen. Gleichzeitig entstehen entlang dieser Entwicklung Technologien, die schon früher industrielle Wirkung entfalten. Sourcelight ist unser Weg, diese Anwendungsperspektive für lasergetriebene Strahlungsquellen klar zu strukturieren und weiterzuentwickeln", erklärt Thomas Forner, CEO von Focused Energy: "In Biblis, wo wir das weltweit erste Laserfusionskraftwerk bauen, haben wir den perfekten Standort. Dort entsteht auch der erste Prototyp der LDRS-Technologie. Damit zeigen wir, wie aus Forschung industrielle Wertschöpfung, Arbeitsplätze, und Unternehmen entstehen."Pressekontakt:Michael ZellFink & Fuchs AGD-65205 WiesbadenT: +49 163 - 74 13 107E: focused-energy@finkfuchs.deOriginal-Content von: Focused Energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162121/6291648