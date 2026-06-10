Zürich (ots) -Mit dem neuen Format "Comm.Zmorge" hat news aktuell (Schweiz) AG am 09. Juni 2026 eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die aktuelle Themen der Kommunikations- und Medienbranche in den Fokus rückt. Bei Kaffee und Gipfeli bringt das neue Format Fachleute aus PR, Medien und Kommunikation in einem informellen Rahmen zusammen - für offene Diskussionen, ehrliche Einblicke und persönlichen Austausch.Zum Auftakt widmete sich die Veranstaltung einem hochaktuellen und kontrovers diskutierten Thema: dem Spannungsfeld zwischen Medienethik, Persönlichkeitsschutz und (Krisen-)Kommunikation im Sport. Im Zentrum standen Fragen wie: Wie weit dürfen Medien gehen? Wann wird Öffentlichkeit zur Belastung? Und wie kommunizieren Organisationen, wenn Emotionen, Fans und Schlagzeilen aufeinandertreffen?"Mit dem 'Comm.Zmorge' schaffen wir bewusst einen Raum für echten Austausch auf Augenhöhe - jenseits von klassischen Konferenzformaten. Die Kommunikationsbranche steht vor komplexen Herausforderungen, die wir gemeinsam reflektieren und diskutieren möchten", sagt Eldi Nazifi, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG. "Unser Auftakt hat gezeigt, wie gross das Bedürfnis nach Dialog und praxisnahen Einblicken ist."Als Referenten begrüsste news aktuell Schweiz zwei erfahrene Stimmen aus Medien und Sportkommunikation:Bernard Maissen, ehemaliger Direktor des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM) und früherer Chefredaktor der SDA, sprach über "Medien zwischen Clickbaiting und Ethik. Vom Umgang mit heiklen Informationen und dem Persönlichkeitsschutz" und beleuchtete unter anderem den Umgang mit sensiblen Fällen aus dem Sportumfeld - wie die öffentlich diskutierte Causa Patrick Fischer."Medienethisch verhalten sich die Journalist:innen korrekt, wenn sie sich an den Pressekodex halten. Jedoch geht es heute viel um Clickbaiting - denn Klicks lassen sich monetarisieren, was die Journalist:innen unter enormen Druck setzt, die ethischen Grundsätze auszureizen", sagt Bernard Maissen.Sandro Frei, Head of Communication der ZSC Lions AG, gab Einblicke in die Praxis der "(Krisen)Kommunikation im Sport: Zwischen Fans, Medien und Management" und schilderte die Herausforderungen der Kommunikation:"Unsere Fans sind unser Lebenselixier und quasi die Legitimation für das, was wir jeden Tag tun. Wir wollen die Fans unterhalten, ihnen eine gute Zeit bescheren und sie glücklich machen. Sei es mit attraktivem Eishockey, mit Siegen, Emotionen oder auch mit guten Geschichten rund um unsere spannende Organisation", so Sandro Frei. "Das ist in der Kommunikation stets zu berücksichtigen und auch der Grund, wieso es die Fans verdient haben, nicht nur direkt, sondern immer auch zuallererst vom Klub informiert zu werden."Mit dem "Comm.Zmorge" hat news aktuell (Schweiz) AG eine regelmässige Eventreihe lanciert, die aktuelle Themen und Trends aus Kommunikation, Medien und PR aufgreift und den Dialog innerhalb der Branche fördert.Über news aktuell (Schweiz) AG:news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit Deutsche Presse-Agentur (dpa) gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Medienmaterial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel und Online-Portale. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten, sowie Native Ads in hochkarätigen Medien und Display Ads an hochfrequentierten Standorten runden das Angebot ab.Pressekontakt:news aktuell (Schweiz) AGJanina von JheringLeiterin Kommunikation und MarketingTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000003/100940577