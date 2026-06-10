Mit einem Sparprogramm, aber auch mit der Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland, will HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN die operative Marge im laufenden Geschäftsjahr spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Im vergangenen Geschäftsjahr war diese von 7,1 auf 6,6 % gesunken. Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr nach Einschätzung des Managements auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem dieser im vergangenen Jahr um 1 % auf 2,29 Mrd. Euro gestiegen war. Die bereits Mitte Mai veröffentlichten vorläufigen Jahreszahlen wurden nun bestätigt.
Im vergangenen Geschäftsjahr hatten gleich mehrere Faktoren auf die Profitabilität gedrückt. Neben vorgezogenen Aufwendungen (wohl insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung) stand der Konzern einer nochmals deutlich abgeschwächten Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Iran-Kriegs gegenüber. Hinzugekommen war auch im vierten Quartal ein ungünstiger Produktmix sowie negative Währungseinflüsse. Man lernt aus seinen Fehlern...
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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Im vergangenen Geschäftsjahr hatten gleich mehrere Faktoren auf die Profitabilität gedrückt. Neben vorgezogenen Aufwendungen (wohl insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung) stand der Konzern einer nochmals deutlich abgeschwächten Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Iran-Kriegs gegenüber. Hinzugekommen war auch im vierten Quartal ein ungünstiger Produktmix sowie negative Währungseinflüsse. Man lernt aus seinen Fehlern...
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