Jena (ots) -Eine Sportart hat von Hawaii aus vor 20 Jahren ihren Siegeszug nach Europa angetreten und zieht immer mehr Menschen in ihren Bann: Wellenreiten. Inzwischen gibt es allein im deutschsprachigen Raum (DACH) rund 3 Millionen Menschen, die das Wellenreiten (Surfen) ausüben. Davon gehen etwa 500.000 Athleten diesem Sport regelmäßig aktiv nach. Was es dabei zu beachten gibt, welche Überlastungen und Verletzungen sich die Sportler zuziehen können und wie man das verhindern kann - darüber referiert Dr. med. Markus Knöringer, Facharzt für Neurochirurgie, Spezialist für Wirbelsäule und Sportmedizin in München und Miesbach auf dem 41. Jahreskongress der GOTS vom 11. bis 13. Juni in Osnabrück."Unbestritten gibt es keinen schnelleren Weg sich ein gutes Brettgefühl anzueignen, wie auf der stehenden Welle auf dem Fluss oder in einem Becken. Am Meer würde jeder Sportler sehr viele Jahre für den gleichen Fortschritt brauchen", sagt Dr. Knöringer.Selbst in dieser Sportart aktiv, kennt Knöringer die Risiken und Verletzungen der Athleten sehr gut."Aus sportmedizinischer Sicht ähneln sich die Verletzungen beim Surfen im Meer, Fluss und im Surfpool. Generell sind das eigene Brett und der Untergrund die Hauptgefahren", so der GOTS-Experte.Bei der Auswertung von Stürzen zeigte sich, dass Surfer und Brett meist nur wenige Zentimeter aneinander vorbeischrammen. Kommt es zu einem Kontakt, ist das Risiko für eine ernsthafte Verletzung durch die spitze Nose des Boards, sehr harten Kanten und vor allem durch scharfe, steife Finnen recht hoch.Kopf- und HalswirbelsäulenverletzungenKnöringer: "Besonders häufig beobachten wir Kontusionen, Stich- und Schnittverletzungen. Und - beim Absprung vom Board - Kopfverletzungen mit Gehirnerschütterung oder gar Hirnprellung. Auch ist das Risiko für eine schwere Halswirbelsäulenverletzung ist hoch und kommt insbesondere bei Profisurfern, die aggressive Wellen surfen, immer wieder vor."Beim Hochleistungssurfen ist das Risiko für Verletzungen vor allem während der Landung gegeben. Da die Bretter beim Wellenreiten extrem leicht aufgebaut und nicht mit den Füssen verbunden sind, ist es neben der Schwierigkeit überhaupt abzuheben und aus dem Wasser zu kommen, eine Kunst das Brett in der Luft zu kontrollieren. Dabei gilt es geschickt die Windrichtung auszunutzen, damit das Brett an den Füssen bleibt.Risiko für ernsthafte Knie, Sprunggelenks- und VorfußverletzungenBei ungünstigen Landungen, wenn z.B. das Brett verkippt ist, man im Flat landet oder die Sprunghöhe zu groß geworden ist, steigt das Risiko für ernsthafte Knie-, Sprunggelenks- und Vorfußverletzungen stark an. Hierbei werden auch Luxationsverletzungen beobachtet. Sportler ziehen sich manchmal eine schwere Verletzung zu, bei der die Verbindung zwischen Fußwurzel und Mittelfuß bricht, sich verrenkt oder die Bänder reißen. Diese komplexe Verletzung hat ein hohes Risiko für dauerhafte Fehlstellungen oder Spätschäden.Überlastungen beim WellenreitenÜberlastungsreaktionen beim Wellenreiten betreffen vor allem Schultern, Nacken und die Lendenwirbelsäule. Da beim Wellenreiten ein großer Teil der Zeit auf dem Wasser auf dem Bauch liegend beim Paddeln verbracht wird, werden diese Strukturen stark beansprucht.Alte Verletzungen in diesen Bereichen oder Funktionsdefizite verschlechtern die Effektivität beim Paddeln und können leicht zu Beschwerden führen. Fehlhaltungen oder Verkürzungen u.a. betreffend die Bereiche Schulterblätter, Brustwirbelsäule oder Hüftgelenke führen oft rasch zu Beschwerden in den Nachbarabschnitten.Was für den Profi selbstverständlich ist, ist auch für den Freizeitsurfer obligatorisch: die körperliche Vorbereitung und Fitness. Kraft, Kraftausdauer und entsprechende Beweglichkeit sind die Basis.Mehr spannende Themen vom 41. GOTS-KongressPressekontakt:Pressestelle GOTSpresse@gots.orgOriginal-Content von: Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126014/6291665