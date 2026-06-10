DAX nach neutralem Start wieder im Minus - US-Futures und Nikkei geben nach

Der DAX startete nahezu unverändert, rutsche dann aber im Laufe des Vormittags wieder ins Minus. Die US-Indizes zeigen sich vorbörslich durchgehend schwächer, mit moderaten Verlusten beim Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit einem leichten Minus.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise für Mai. Erwartet wird ein deutlicher Anstieg der Inflation, der als Signal für die künftige Zinspolitik der Federal Reserve gilt. Parallel wirken die geopolitischen Spannungen im Persischen Golf fort. Trotz erneuter militärischer Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran bleiben die Ölpreise bislang auffallend stabil, was als Zeichen interpretiert wird, dass Marktteilnehmer weiterhin auf eine diplomatische Lösung setzen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Heidelberger Druckmaschinen rückt mit einer klaren positiven Bewegung in den Vordergrund. Auslöser ist die angekündigte Verbesserung der operativen Marge im laufenden Geschäftsjahr, gestützt durch ein neues Kostensenkungsprogramm. Die Perspektive steigender Profitabilität zieht verstärktes Kaufinteresse nach sich.
Adidas behauptet sich ebenfalls im Plus, wenn auch moderater. Die Entwicklung wird durch neue Markteinschätzungen gestützt, die ein vergleichsweise robustes und planbares Wachstum unterstellen und damit zusätzliche Nachfrage generieren.
Beiersdorf zählt dagegen zu den schwächeren Werten und verzeichnet eine negative Tendenz. Belastend wirken kritischere Einschätzungen zur weiteren Geschäftsentwicklung, die kurzfristig Verkaufsdruck auslösen und die Aktie von ihrem zuletzt stabilen Niveau lösen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN7EM4
|4,57
|24025,231 Punkte
|55,09
|Open End
|Nasdaq-100
|Bear
|UN82U7
|50,21
|34734,671315 Punkte
|5,00
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN636A
|21,96
|22233,057154 Punkte
|10,93
|Open End
|Gold
|Bull
|UG26JX
|100,95
|3018,507049 USD
|3,56
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9G
|16,98
|26123,919 Punkte
|14,42
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Eli Lilly & Co
|Call
|UN1B93
|0,27
|1400,00 USD
|8,54
|16.09.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|HD4QVF
|22,67
|180,00 USD
|6,85
|17.06.2026
|Oracle Corp.
|Call
|UG1XWC
|4,24
|180,00 USD
|3,03
|16.12.2026
|DAX
|Put
|UN8QBX
|6,84
|24500,00 Punkte
|18,32
|24.07.2026
|SAP SE
|Call
|HD8PS5
|0,44
|210,00 EUR
|6,57
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Tesla, Inc.
|Long
|UN5ZUF
|1,84
|357,090977 USD
|10
|Open End
|MicroStrategy Inc.
|Short
|UG27FS
|1,31
|156,027757 USD
|3
|Open End
|SAP SE
|Long
|UN3ZEF
|4,00
|116,048257 EUR
|4
|Open End
|Siemens Eneragy AG
|Long
|UG0GUB
|4,29
|118,662698 EUR
|5
|Open End
|RWE AG
|Long
|UN3A25
|1,95
|51,378932 EUR
|12
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2026; 11:00 Uhr;
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