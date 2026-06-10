Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Südafrikanische Zentralbank hat am 28. Mai den Leitzins um 25 Basispunkte auf 7% angehoben, um den gestiegenen Inflationsrisiken infolge der Energiekrise zu begegnen, so die DekaBank.Seit diesem Jahr strebe die Zentralbank eine Inflationsrate von 3% an, nachdem das Ziel zuvor zwischen 3% und 6% gelegen habe. Im April sei die Inflation auf 3,8% gestiegen, nachdem sie im März noch exakt dem Zielwert entsprochen habe. Um ihre Glaubwürdigkeit nicht zu gefährden, agiere die Reserve Bank vorsichtig, obwohl dadurch die Konjunkturrisiken zunähmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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