Munsbach (www.fondscheck.de) - Im Anleihenportfolio des Ethna-AKTIV fanden nur punktuelle Anpassungen statt, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Die insgesamt 53 Titel stünden für hohe Qualität und eine lange durchschnittliche Laufzeit. Ihrer Überzeugung von einem potenziell niedrigeren Zinsniveau würden die Experten von ETHENEA zusätzlich Ausdruck über Derivate auf 30-jährige Bundesanleihen verleihen, die die modifizierte Duration von 10,1 auf 11,5 verlängern würden. Der überwiegende Teil der Unternehmensanleihen sei in Euro denominiert und lediglich rund 3,1% würden auf US-Dollar entfallen. Neben 12,8% Staatsanleihen von europäischen Emittenten bestehe noch eine Cashquote von 17,9%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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