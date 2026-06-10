Hamburg (ots) -Der Lokaljournalismus ist nah dran an den Menschen, ihren Schicksalen und Erfolgen - perfekte Voraussetzungen für Geschichten, die berühren und im Gedächtnis"Inspire me"- Geschichten im Lokaljournalismus: Inhouse-Training zu Methode und TechnikEmotional schreiben, Mut machen, Wandel aufzeigen: Solch eine emotionale Tiefe gezielt herzustellen, ist im Redaktionsalltag alles andere als leicht. Oft fehlt dafür ein klares Vorgehen. Diese Inhouse-Schulung bietet dafür eine journalistische Methode mit praktischen Werkzeugen. Auf Basis der klassischen Heldenreise wird der Prozess vom Interview bis zum Schreiben strukturiert. Datenanalysen zeigen, dass diese emotionalen Storys zu den erfolgreichsten Inhalten regionaler Verlage gehören.Katja Fleischmann und Katharina Zegers führen die Teilnehmenden dieses Inhouse-Trainings in die Welt der "Inspire-me"-Geschichten ein und erläutern, wie sie die Methode der Heldenreise auf lokale Themen übertragen können.Programm- Die Heldenreise im Lokaljournalismus nutzen: Modell kennenlernen, Wirkung verstehen und eigene Geschichten emotionaler erzählen- Inspirierende Storys analysieren: Aufbau, Rollen und Emotionen in Beispielen erkennen und gezielt in eigenen Texten einsetzen- Starke Elemente sichtbar machen: Held, Veränderung und Helfer als entscheidende Bestandteile erfolgreicher Geschichten identifizieren- Interviewfragen gezielt gestalten: Leitfaden nach der Heldenreise-Methode für emotionale Tiefe im Gespräch erstellen- Direkter Praxisbezug: Übungen, die Redakteurinnen und Redakteure direkt für ihre Geschichten nutzen können.Im Anschluss erhalten Sie zusätzliches Material zur Vertiefung:- Modell der Heldenreise-Technik- Beispielhafte Textanalyse- Interview-Leitfaden für "Inspire me"-GeschichtenDiese Inhouse-Schulung richtet sich an Redakteurinnen und Redakteure in den Lokalredaktionen von Online-, TV-, Print- und Audio-Medien. Die Durchführung erfolgt online via MS Teams und nimmt ca. 2,5 Stunden in Anspruch. Die Zahl der Teilnehmenden ist nicht begrenzt, wir empfehlen eine Gruppengröße von maximal 16 Personen.Unsere Expertinnen:Katja Fleischmann leitet bei dpa die Initiative DRIVE (https://www.dpa.com/de/driving-school) und arbeitet dort gemeinsam mit der Unternehmensberatung Highberg sowie 30 regionalen Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Steigerung digitaler Erlöse. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Entwicklung von Inhaltsstrategien nach User Needs. Zudem konzipiert sie interaktive Schulungen, um die Anwendung von Nutzerbedürfnissen in der Praxis zu unterstützen.Katharina Zegers (https://www.katharinazegers.de/) ist eine erfahrene Texterin für Tech, Innovationen und Digitales. Sie unterstützt seit mehreren Jahren die Projekte von DRIVE.Eckdaten:- Dauer: ca. 2,5 Stunden- Termin: nach Absprache- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: auf Anfrage- Durchführung: Online (MS Teams)Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 040 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6291699