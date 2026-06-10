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Vier von fünf Führungskräften aus der Wirtschaft rechnen mit dauerhaften Umbrüchen, da KI, Zölle und der Wettbewerb um kritische Mineralien den globalen Handel neu gestalten, wie aus dem DMCC-Bericht "Future of Trade" hervorgeht



10.06.2026 / 12:05 CET/CEST

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Der DMCC-Bericht "Future of Trade 2026" kommt zu dem Schluss, dass der Welthandel von künstlicher Intelligenz, Zollschocks, kritischen Mineralien und dem Wettbewerb im Bereich der sauberen Technologien geprägt sein wird

Mehr als 80 % der weltweit führenden Handelsunternehmen rechnen mit einem langsamen Handelswachstum und anhaltenden Störungen, während nur 4 % von einem Best-Case-Szenario ausgehen

KI-bezogene Waren machten im ersten Halbjahr 2025 43 % des weltweiten Warenhandelswachstums aus und wuchsen fünfmal schneller als Nicht-KI-Waren

Fast ein Fünftel der Wareneinfuhren ist von Zöllen oder ähnlichen Maßnahmen betroffen

Der Süd-Süd-Handel macht rund 35 % des Welthandels aus und übertrifft die Nord-Nord-Ströme

Future of Trade 2026 startet in London vor Folgeveranstaltungen in Dubai und Singapur

Der vollständige Bericht kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: www.futureoftrade.com DUBAI, VAE, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DMCC, das führende internationale Geschäftsviertel, das den globalen Handelsfluss über Dubai steuert, hat heute seinen Bericht "Future of Trade 2026" veröffentlicht. Darin wird festgestellt, dass der globale Handel in den nächsten zwei Jahren zwar widerstandsfähig bleiben wird, jedoch durch künstliche Intelligenz, strukturelle Zollschwankungen, auf Widerstandsfähigkeit ausgelegte Lieferketten sowie den Wettstreit um industrielle Vorteile bei kritischen Mineralien und Infrastrukturen, die globale saubere Energie und Technologien antreiben, grundlegend umgestaltet werden wird. Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:

https://www.multivu.com/dmcc/9402751-en-ai-tariffs-critical-minerals-competition-reshape-global-commerce-dmcc-trade-report Der Bericht, Future of Trade 2026: Rebuilding Through Rupture (Wiederaufbau durch Umbruch), kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Unternehmen mit einer drastischen Verschlechterung der Vorhersehbarkeit der globalen Handelslandschaft konfrontiert sind. Fast 20 % der weltweiten Warenimporte unterliegen mittlerweile Zöllen oder ähnlichen Beschränkungen - ein Anstieg gegenüber 12,6 % im Vorjahr -, während mehr als vier von fünf der von der DMCC befragten Führungskräfte für die kommenden Jahre ein langsames Wachstum, anhaltende Störungen in der Lieferkette und eine anhaltende geopolitische Instabilität erwarten. Fast 12 % erwarten ein Worst-Case-Szenario, das durch eskalierende Konflikte, Zölle, Sanktionen und finanzielle Fragmentierung bestimmt wird. Nur 4 % erwarten ein optimistisches Ergebnis. Gleichzeitig entwickelt sich die künstliche Intelligenz rasch zum wichtigsten Motor für das Wachstum des Handels. Der Handel mit KI-bezogenen Gütern, darunter Halbleiter, Server und Hardware für Rechenzentren, stieg im ersten Halbjahr 2025 um mehr als 20 %, während bei Nicht-KI-Gütern ein Wachstum von weniger als 4 % zu verzeichnen war. Obwohl KI-bezogene Güter laut dem Bericht nur 15 % des weltweiten Handelsvolumens ausmachen, trugen sie in diesem Zeitraum 43 % zum gesamten Handelswachstum bei. Der Bericht prognostiziert, dass sich das Wachstum der Warenexporte von 4,6 % im Jahr 2025 auf 1,9 % im Jahr 2026 verlangsamen wird, bevor es sich 2027 leicht auf 2,6 % erholt. Es wird erwartet, dass die Dienstleistungsexporte weiterhin stärker wachsen werden als die Warenexporte. Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman und Chief Executive Officer, DMCC, sagte: "KI-bezogene Güter machten im ersten Halbjahr 2025 43 % des weltweiten Handelswachstums aus, obwohl sie mengenmäßig nur 15 % des weltweiten Handels ausmachten. Dies verdeutlicht, in welche Richtung sich der Welthandel entwickelt. Wir treten in eine neue Phase ein, in der Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr nur durch Kosten oder geografische Lage bestimmt wird, sondern durch Technologie, Konnektivität, Zugang zu Energie und die Fähigkeit, sich schnell an Umbrüche anzupassen. In einem komplexeren und fragmentierteren Umfeld gewinnt die Rolle global vernetzter Drehkreuze noch mehr an Bedeutung." "Dubai hat sich im Zentrum dieser Veränderungen positioniert, indem es offen und flexibel geblieben ist und eng mit den globalen Märkten vernetzt ist. Mit fast 27.000 Unternehmen in unserem Bezirk beobachtet die DMCC diese Veränderungen in Echtzeit in den Bereichen Rohstoffe, Technologie, Finanzen und Handel. Die Unternehmen und Volkswirtschaften, die im nächsten Jahrzehnt führend sein werden, sind jene, die Widerstandsfähigkeit aufbauen, in Technologie investieren und stärkere Verbindungen zwischen den globalen Märkten schaffen." Feryal Ahmadi, Deputy CEO und Chief Operating Officer, DMCC, sagte: "Das Handelsumfeld wird immer komplexer, aber auch immer vernetzter. Künstliche Intelligenz sorgt bereits für Effizienzsteigerungen in den Bereichen Zoll, Logistik, Compliance und Handelsfinanzierung, und wir bewegen uns nun auf den praktischen, operativen Einsatz zu. Stablecoins, Tokenisierung und digitale Zentralbankwährungen für den Großhandel tragen in bestimmten Handelskorridoren zunehmend zu einer schnelleren und flexibleren Abwicklung bei. Datenschutzbestimmungen, Cybersicherheit und digitale Governance gewinnen für international tätige Unternehmen zunehmend an Bedeutung." "In diesem Umfeld kommt Handelszentren wie dem DMCC eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, die Bedürfnisse globaler Unternehmen zu antizipieren und sicherzustellen, dass diese auch in Zeiten von Umbrüchen und Veränderungen weiterarbeiten, wachsen und sich anpassen können. Die Unternehmen, die am besten abschneiden werden, sind jene, die in Technologie investieren, ihre operative Widerstandsfähigkeit stärken und angesichts der sich ständig weiterentwickelnden globalen Handelslandschaft flexibel bleiben." Der Future of Trade 2026 ist die sechste Ausgabe und zugleich die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen des alle zwei Jahre erscheinenden Leitberichts der DMCC über den Wandel im globalen Handel. Der Bericht stützt sich auf 12 Roundtable-Gespräche mit über 200 Führungskräften, politischen Entscheidungsträgern und Handelsexperten aus wichtigen globalen Handelszentren sowie auf eine Umfrage unter mehr als 130 führenden Unternehmen und Fachleuten aus der Handelsbranche. Vier Kräfte, die die Zukunft des Handels prägen Der Bericht identifiziert vier strukturelle Kräfte, die den globalen Handel umgestalten: KI entwickelt sich von der Experimentierphase hin zum operativen Einsatz; der Zusammenbruch eines stabilen Tarifrahmens; der Wandel von effizienzorientierten zu widerstandsfähigen Lieferketten; und die Energiewende, die zu einem Wettstreit um industrielle und geopolitische Vorteile wird. Die wachsende KI-Kluft Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Berichts ist die sich vergrößernde Kluft zwischen Unternehmen, die KI als strategische Priorität betrachten, und solchen, die noch Pilotprojekte durchführen. Weniger als 15 % der befragten Unternehmen bezeichnen ihren KI-Einsatz als vollständig integriert; mehr als ein Viertel gibt an, überhaupt keine nennenswerten Maßnahmen ergriffen zu haben. Da agentische KI-Systeme zunehmend komplexe Entscheidungen in den Bereichen Logistik, Compliance und Handelsfinanzierung übernehmen, warnt der Bericht davor, dass sich diese Lücke zu einem strukturellen Wettbewerbsgefälle verfestigen wird. Unterdessen verzeichneten KI-bezogene Produkte wie Halbleiter, Server und Rechenzentrums-Hardware im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum von 20 % - das Fünffache des Wachstums bei Nicht-KI-Produkten. Die WTO schätzt, dass ein anhaltendes KI-bedingtes Handelswachstum das weltweite Exportvolumen um 0,5 Prozentpunkte steigern könnte. Das Ende des Zollregelwerks Der Abbau des regelbasierten Handels hat sich schneller beschleunigt, als die meisten Prognostiker erwartet haben. Das Zollregime der Trump-Regierung, das zwar rechtlich angefochten und im Februar 2026 vom Obersten Gerichtshof teilweise für nichtig erklärt wurde, wurde rasch durch Maßnahmen gemäß Section 122 und Section 301 ersetzt, die 90 bis 95 % der US-Importe abdecken. Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet nun, dass der Handel stärker regional und blockbezogen wird. Nur 17 % erwarten ein eher multilaterales Ergebnis. Auf Widerstandsfähigkeit ausgelegte Lieferketten Das Diversifizierungsmodell "China + 1" wurde in vielen Branchen durch umfassendere "China + viele"-Strategien abgelöst. Die US-Importe aus Vietnam stiegen zwischen 2014 und 2024 um 345 %; die Importe aus Indien stiegen im gleichen Zeitraum um 94 % und die aus Mexiko um 72 %, während die Importe aus China um 5 % zurückgingen. Der Konflikt mit dem Iran im Jahr 2026, der zur Sperrung der Straße von Hormus führte - durch die 25 % des weltweit auf dem Seeweg transportierten Öls und 19 % des Flüssigerdgases (LNG) befördert werden -, hat die Lage weiter verschärft und den Preis für Brent-Rohöl auf über 120 US-Dollar pro Barrel getrieben, wodurch sich die Zahl der Tankertransporte im Vergleich zum Niveau vor dem Konflikt um etwa 90 % verringert hat. Der Bericht stellt fest, dass 45 % der Unternehmen bereits Onshoring, Nearshoring oder Friendshoring betrieben haben. Unter den Teilnehmern der DMCC-Umfrage ist die Zahl derjenigen, die ihre Lieferketten als eher regional ausgerichtet und auf Widerstandsfähigkeit ausgerichtet beschreiben, fast doppelt so hoch wie die derjenigen, die sie als eher globalisiert und auf Effizienz ausgerichtet beschreiben. Die Energiewende als neuer industrieller Wettbewerb Die Investitionen in saubere Energien erreichten im Jahr 2025 einen Rekordwert von 2,3 Billionen US-Dollar und übertrafen damit die Investitionen in fossile Brennstoffe um 102 Milliarden US-Dollar. Die Umstellung ist jedoch sowohl zu einem Wettbewerb um industrielle Vorteile als auch zu einem ökologischen Gebot geworden. China kontrolliert 94 % der weltweiten Produktion von gesinterten Permanentmagneten, einem für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, KI-Rechenzentren und Verteidigungssysteme unverzichtbaren Rohstoff, und ist bei der Veredelung von 19 der 20 strategischen Mineralien, die von der IEA erfasst werden, führend. Angesichts durchschnittlicher Vorlaufzeiten von 16 Jahren vom Fund einer Lagerstätte bis zur Produktion kommt der Bericht zu dem Schluss, dass die Diversifizierung der Versorgung eine langfristige Lösung für ein kurzfristiges Problem darstellt. Die nächste Generation des Finanzwesens Die weltweite Finanzierungslücke im Außenhandel liegt weiterhin bei 2,5 Billionen US-Dollar, wobei KMU und Exporteure aus Entwicklungsländern einen überproportionalen Anteil davon tragen. Der Bericht identifiziert die Finanzinfrastruktur der nächsten Generation als potenziellen Teil der Lösung: Das weltweite Stablecoin-Angebot soll Anfang 2026 300 Milliarden US-Dollar übersteigen, die B2B-Zahlungen mit Stablecoins sollen im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 733 % steigen, und die erste grenzüberschreitende CBDC-Transaktion auf der mBridge-Plattform soll im November 2025 erfolgreich abgewickelt werden. Aufschwung des Süd-Süd-Handels Eine der weniger beachteten, aber strukturell bedeutsamen Erkenntnisse des Berichts ist der anhaltende Anstieg des Süd-Süd-Handels und der wachsende Einfluss der Mittelmächte. Der Handel zwischen Entwicklungsländern macht mittlerweile etwa 35 % des Welthandels aus, übertrifft damit den Nord-Nord-Handel und nimmt weiter zu. Der IWF prognostiziert, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer bis 2030 rund zwei Drittel des weltweiten Wachstums ausmachen werden. Der Bericht nennt die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien und Singapur als globale "Knotenpunkte" und als Beispiele für Mittelmächte, die durch Infrastruktur und diversifizierte Handelsbeziehungen umgeleitete Handels- und Investitionsströme für sich gewinnen. Der Bericht "Future of Trade 2026" der DMCC enthält eine Reihe wichtiger Empfehlungen an Unternehmen und Regierungen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und des Wachstums des Handels: Politikempfehlungen für Unternehmen: Aufbau von Resilienz als kontinuierliche Betriebsdisziplin. Abhängigkeiten von einzelnen Ländern, einzelnen Transportwegen und einzelnen Lieferanten aufzeigen; Szenarien zu Zöllen, Sanktionen, Transportunterbrechungen und Energiepreisen einem Stresstest unterziehen; und strategische Lagerbestände vorhalten, wo die Kontinuität von entscheidender Bedeutung ist.

Abhängigkeiten von einzelnen Ländern, einzelnen Transportwegen und einzelnen Lieferanten aufzeigen; Szenarien zu Zöllen, Sanktionen, Transportunterbrechungen und Energiepreisen einem Stresstest unterziehen; und strategische Lagerbestände vorhalten, wo die Kontinuität von entscheidender Bedeutung ist. Skalierung der KI in reaktionsintensiven Handelsprozessen. Legen Sie den Schwerpunkt auf Nachfrageprognosen, Zollabwicklung, Compliance, Dokumentation, Logistikplanung, Handelsfinanzierung und Risikobewertung, da sich in diesen Bereichen messbare Einsparungen und Produktivitätssteigerungen nachweisen lassen.

Legen Sie den Schwerpunkt auf Nachfrageprognosen, Zollabwicklung, Compliance, Dokumentation, Logistikplanung, Handelsfinanzierung und Risikobewertung, da sich in diesen Bereichen messbare Einsparungen und Produktivitätssteigerungen nachweisen lassen. Behandeln Sie Daten wie ein Handelsgut. Investieren Sie in saubere, interoperable Datensysteme und ermitteln Sie die Auswirkungen von Datenlokalisierungs- und grenzüberschreitenden Datenschutzvorschriften, bevor Sie in wichtige Märkte eintreten oder dort expandieren.

Investieren Sie in saubere, interoperable Datensysteme und ermitteln Sie die Auswirkungen von Datenlokalisierungs- und grenzüberschreitenden Datenschutzvorschriften, bevor Sie in wichtige Märkte eintreten oder dort expandieren. Schaffung von Wahlmöglichkeiten bei Zahlungen und Finanzierungen. Pflegen Sie traditionelle Bankbeziehungen und testen Sie gleichzeitig Fintech-, tokenisierte und digitale Abwicklungswege in Bereichen, in denen sich klare Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Kosten und Liquidität bieten.

Pflegen Sie traditionelle Bankbeziehungen und testen Sie gleichzeitig Fintech-, tokenisierte und digitale Abwicklungswege in Bereichen, in denen sich klare Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Kosten und Liquidität bieten. Sichern Sie kritische Eingaben. Bewerten Sie das Risiko in den Bereichen Halbleiter, IT, Energie, Wasser und kritische Mineralien und sorgen Sie für eine Diversifizierung der Lieferanten sowie für langfristige Beschaffungsvereinbarungen, sofern eine Konzentration der Lieferquellen ein wesentliches Risiko darstellt. Politikempfehlungen für Regierungen: Nutzen Sie Handelsabkommen, um praxisorientierte digitale Standards festzulegen. Legen Sie den Schwerpunkt auf Bestimmungen zu künstlicher Intelligenz, Daten, E-Commerce, papierlosem Handel und digitaler Identität, anstatt sich allein auf Zolltarife zu stützen.

Legen Sie den Schwerpunkt auf Bestimmungen zu künstlicher Intelligenz, Daten, E-Commerce, papierlosem Handel und digitaler Identität, anstatt sich allein auf Zolltarife zu stützen. Beschleunigung des papierlosen Handels. Legen Sie klare Fristen für elektronische Frachtbriefe, digitale Zollabfertigung, elektronische Rechnungsstellung und interoperable Dokumente fest und fördern Sie gleichzeitig die Einführung dieser Technologien in KMU, um eine Vergrößerung der digitalen Kluft zu vermeiden.

Legen Sie klare Fristen für elektronische Frachtbriefe, digitale Zollabfertigung, elektronische Rechnungsstellung und interoperable Dokumente fest und fördern Sie gleichzeitig die Einführung dieser Technologien in KMU, um eine Vergrößerung der digitalen Kluft zu vermeiden. Erweiterung des Zugangs zur Handelsfinanzierung. Arbeiten Sie mit Banken, Entwicklungsfinanzierungsinstituten und Fintech-Unternehmen zusammen, um die Kosten für die Sorgfaltsprüfung zu senken, die Risikobewertung zu verbessern und Finanzmittel an KMU sowie Exporteure aus Entwicklungsländern weiterzuleiten.

Arbeiten Sie mit Banken, Entwicklungsfinanzierungsinstituten und Fintech-Unternehmen zusammen, um die Kosten für die Sorgfaltsprüfung zu senken, die Risikobewertung zu verbessern und Finanzmittel an KMU sowie Exporteure aus Entwicklungsländern weiterzuleiten. Aufbau widerstandsfähiger Handelskorridore. Investieren Sie in Häfen, Logistik, Energienetze, Rechenzentren und Zollsysteme, die Störungen der Transportwege auffangen und den KI-gestützten Handel unterstützen können.

Investieren Sie in Häfen, Logistik, Energienetze, Rechenzentren und Zollsysteme, die Störungen der Transportwege auffangen und den KI-gestützten Handel unterstützen können. Entwicklung von Partnerschaften für kritische Mineralien und saubere Technologien. Nutzen Sie langfristige Abnahmeverträge, Recyclingkapazitäten, die Angleichung von Standards und transparente Lieferketten, um Engpässe zu verringern, ohne die Märkte weiter zu fragmentieren. Nutzen Sie langfristige Abnahmeverträge, Recyclingkapazitäten, die Angleichung von Standards und transparente Lieferketten, um Engpässe zu verringern, ohne die Märkte weiter zu fragmentieren. Veröffentlichung des Berichts Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman und CEO der DMCC, stellte den Bericht vor einem vollbesetzten Saal im One Marylebone in London, Großbritannien, vor. Im Anschluss an die Vorstellung in London wird die DMCC den Bericht wichtigen Wirtschaftsakteuren in Dubai und Singapur vorstellen. Der Future of Trade-Bericht ist die alle zwei Jahre stattfindende Flaggschiff-Studie des DMCC über die sich verändernde Natur des globalen Handels. Der Bericht untersucht die Auswirkungen globaler Wirtschaftstrends, geopolitischer Entwicklungen, technologischer Fortschritte, Nachhaltigkeitsaspekte, Handelsfinanzierung und Infrastruktur auf die Zukunft der Handelslandschaft und enthält Empfehlungen für Unternehmen und Regierungen, die sich in einer zunehmend fragmentierten und schnelllebigen Weltwirtschaft zurechtfinden müssen. Den vollständigen Bericht des DMCC finden Sie unter: www.futureoftrade.com Informationen zu DMCC DMCC ist ein führendes internationales Geschäftsviertel, das den Fluss des globalen Handels durch Dubai antreibt. Wir erleichtern unseren Mitgliedern die Geschäftstätigkeit und helfen ihnen dabei, von einem dynamischen Standort aus Zugang zu den weltweit am schnellsten wachsenden Märkten zu erhalten - einem Standort, der alles bietet, was sie für ihren Erfolg benötigen. Dank dieses Ansatzes sind wir der bevorzugte Standort für über 26.000 führende multinationale Unternehmen und vielversprechende Start-ups und tragen damit maßgeblich dazu bei, Dubais Position als globaler Knotenpunkt für Handel und Innovation zu festigen. DMCC ist der Ort, an dem die Welt Geschäfte macht. Weitere Informationen finden Sie unter dmcc.ae . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995056/DMCC_Future_of_Trade_Report.jpg

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