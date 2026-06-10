München (ots) -Wie werde ich selbstbewusster? Wie finde ich finanzielle Stabilität? Wie heile ich meine Traumata? Mit diesen Fragen wenden sich Menschen an den selbsternannten Life-Coach Markus Streinz. In wöchentlichen, oft stundenlangen Zoom-Calls verspricht der Österreicher Orientierung, Halt und persönliche Transformation. Doch was steckt dahinter? Das zeigt die Wissensdoku "Manipulation: Wenn Coaching zur Gefahr wird" ab Montag, 22. Juni 2026, in der ARD Mediathek.Was Markus Streinz anbietet, klingt nach einem Ausweg: ein Leben frei von Blockaden, klarer, erfolgreicher, erfüllter. Auch Eva und Manuel folgen diesem Versprechen. Sie finden in Markus Streinz und seiner "Liberator Academy" zunächst, wonach sie gesucht haben: Zugehörigkeit, Anerkennung, scheinbar einfache Antworten. Doch hinter dieser Fassade entfaltet sich ein System gezielter Manipulation.Die Betroffenen werden immer tiefer in ein geschlossenes, sektenähnliches System geführt, in dem Kritik keinen Platz mehr hat. Schritt für Schritt werden psychologische Mechanismen wirksam: Love Bombing schafft emotionale Bindung, Gaslighting untergräbt die eigene Wahrnehmung, Zweifel werden als persönliches Scheitern umgedeutet. Beziehungen zu Familie und Freunden geraten unter Druck, bis Isolation entsteht. Aus Vertrauen wird Abhängigkeit, aus Orientierung Kontrolle. Auch Eva und Manuel geraten immer tiefer in diesen Sog und verlieren dabei Stück für Stück den Halt im eigenen Leben.Eine Mutter erlebt diese Entwicklung aus einer anderen Perspektive. Sie bleibt anonym aus Angst um ihr Kind, das noch immer Teil der Gruppe ist. Ohnmächtig beobachtet sie, wie sich ihr eigenes Kind verändert, sich entfernt, nicht mehr erreichbar scheint. Ihre Stimme macht deutlich, was diese Systeme auch im Umfeld anrichten: Sorge, Verlust, Sprachlosigkeit. Ihre größte Angst: dass ihrem Kind Gewalt angetan wird - und das ist nicht weit hergeholt.Denn Markus Streinz propagiert Gewalt als angeblichem Bestandteil von "Heilung" und Aggression als notwendigen Entwicklungsschritt - verbal wie körperlich. Was als "Ritual" und Grenzerfahrung inszeniert wird, ist in Wirklichkeit rohe Gewalt: Würgen, Schlagen - insbesondere gegenüber Frauen.Für Eva und Manuel wird der Ausstieg zu einem existenziellen Kraftakt. Als sie sich lösen, haben sie bereits viel verloren: finanziell, emotional und sozial. Erst im Rückblick wird das Ausmaß der Manipulation sichtbar.Die Dokumentation verknüpft persönliche Erfahrungen mit der Einordnung durch Expertinnen wie der Kriminalpsychologin Lydia Benecke, der Sektenberaterin Bianca Liebrand oder der Investigativjournalistin Christiane Hawranek. Sie zeigen, wie solche Systeme funktionieren, warum manche Menschen für sie anfällig sind und warum es so schwer ist, sich ihnen zu entziehen."Manipulation: Wenn Coaching zur Gefahr wird" ist für akkreditierte Berichterstattende ab sofort im BR-Vorführraum zu sehen. Online unter: https://pressestelle.br-online.de/index.phpVeröffentlichungstermin:Montag, 22. Juni 2026: www.ardmediathek.deManipulation: Wenn Coaching zur Gefahr wirdAutorin: Caroline HofmannRedaktion: Daniel Schwenk, Nicoletta RenzFotos über: www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleWolfgang ZehentmeierE-Mail: Wolfgang.Zehentmeier@br.deOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6291723