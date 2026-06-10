Erst zum Monatsbeginn kletterte die Oracle-Aktie auf ein neues Jahreshoch. Doch seitdem ist es mit der guten Laune beim Technologieriesen vorbei. Inzwischen notiert der Kurs -17% unter dem Hoch und auch am Mittwochmorgen geht es um weitere -3% im europäischen Handel bergab. Haben Anleger Angst vor den Zahlen, die Oracle heute Abend vorlegen wird? Und wenn ja, zu Recht? Das wird erwartet Oracle wird am Abend die Zahlen für das Ende Mai abgelaufene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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