Die Fielmann-Aktie dümpelt seit Jahresbeginn in einem Kurskorridor zwischen 40 und 47 € auf und ab. Doch am Mittwochmorgen ist die Optikerkette mit einem Kursplus von +7% der klare Spitzenreiter im SDAX. Was gibt Fielmann so viel Schwung und kommt da noch mehr? Bullische Analysten Auslöser des heutigen Kurssprungs der Fielmann-Aktie war die Deutsche Bank Research, die sich in ihrer jüngsten Analyse sehr positiv zur Optikerkette äußerte. Ihre Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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