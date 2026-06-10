Nach der erfolgreichen Restrukturierung richtet sich der Blick bei Cambria Gold zunehmend nach vorne. Während die Goldprojekte im legendären Golden Triangle konkrete Fortschritte machen, verstärkt das Unternehmen nun gezielt sein Team für die Entwicklung seines US-Kupferprojekts Mt. Margaret. Für Anleger könnte sich daraus eine seltene Kombination aus Turnaround-Potenzial, operativen Katalysatoren und langfristigen Wachstumschancen ergeben. Operativer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de