Der Onlinehandel ist im Umbruch: Künftig könnten KI-Agenten selbstständig Produkte auswählen, vergleichen und kaufen. Shopware hat auf seinem Community Day eine neue Strategie vorgestellt, die Händler:innen technische und organisatorische Werkzeuge für den Wandel an die Hand geben soll. Der Shoplösungsanbieter Shopware hat auf seinem diesjährigen Community Day seine Strategie für den KI-geprägten Onlinehandel vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen vier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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