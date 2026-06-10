In diesem Jahr wird zum 35. Mal der Blue-Planet-Preis vergeben, eine von der Asahi Glass Foundation unter Vorsitz von Takuya Shimamura gesponserte internationale Umweltauszeichnung. Jedes Jahr wählt die Stiftung zwei PreisträgerInnen aus, Personen oder Organisationen, die einen bedeutsamen Beitrag zur Lösung globaler Umweltprobleme geleistet haben. Für das Jahr 2026 hat der Vorstand die folgenden Preisträger des Blue-Planet-Preises ausgewählt.

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Dr. Linda S. Birnbaum (USA), Professor Edward Barbier (USA)

1. Dr. Linda S. Birnbaum (USA), geboren am 21. Dezember 1946

Ehemalige Direktorin des National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Ehemalige Direktorin des National Toxicology Program (NTP)

Dr. Linda S. Birnbaum leitete eine richtungweisende Forschungsarbeit über die Toxizität persistenter organischer Schadstoffe (POP), mit der die internationale Risikobeurteilung erheblich vorangebracht wurde. Es wurde nachgewiesen, wie die Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren im Verlauf "kritischer Zeitfenster der Suszeptibilität" wie etwa der fötalen Entwicklung die langfristige Gesundheit beeinflussen kann, womit die wissenschaftliche Grundlage für den Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen gestärkt wurde. Als Direktorin des National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) und des National Toxicology Program (NTP) schlug Dr. Birnbaum eine Brücke zwischen Naturwissenschaft und politischen Maßnahmen, indem die Forschungsergebnisse in spürbare Verbesserungen der öffentlichen Gesundheitspolitik umgesetzt wurden.

2. Professor Edward Barbier (USA), geboren am 22. Juli 1957

University Distinguished Professor, Department of Economics, Colorado State University

Professor Edward Barbier leitete Bestrebungen zur Wertschätzung von Naturkapital und Ökosystemdienstleistungen durch Bereitstellung konkreter Richtlinien für politische Maßnahmen und Investition. In seinem vom UNEP in Auftrag gegebenen Bericht "A Global Green New Deal (2009)" präsentierte er eine Erholungsstrategie, bei der wirtschaftliche Wiederbelebung, Reduzierung von Armut, Dekarbonisierung und Schutz des Ökosystems miteinander integriert wurden. Seitdem hat er den Naturschutz als "strategische Investition" für wirtschaftlichen Wohlstand neu definiert. Durch seine Analyse der Zusammenhänge zwischen Armut und Umwelt hat er ferner aufgezeigt, wie globale Umweltfragen mit sozialer Gerechtigkeit in Einklang gebracht werden können.

Die Preisträger erhalten jeweils ein Verdienstzertifikat, einen Gedenkpokal sowie ein Preisgeld von 500.000 USD.

Die feierliche Preisverleihung findet am Mittwoch, den 28. Oktober 2026 in Tokio Kaikan statt. Am 29. und 31. Oktober 2026 werden Festvorträge in Tokio Shoken Kaikan bzw. im Kyoto International Community House gehalten.

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Dr. Tsuguhide Isemura, PhD

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