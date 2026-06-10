Drei Forscher prüfen seit Jahren die neuen Fußbälle für die Weltmeisterschaften mit einheitlichen Untersuchungen. Dadurch können sie Änderungen im Flugverhalten feststellen - so auch bei der neuen Entwicklung von Adidas. Die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft, die noch diesen Monat in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, bringt viele Neuerungen mit sich. So nehmen mehr Mannschaften teil als je zuvor. Es ist außerdem die erste Weltmeisterschaft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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