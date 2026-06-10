SpaceX plant im kommenden Jahr erste Tests mit Rechenzentren im All. Das haben die Verantwortlichen Investor:innen kurz vor dem anstehenden Börsengang versprochen. Was das Raumfahrtunternehmen plant. Die Idee, Rechenzentren ins All zu verlagern, ist bei Weitem nicht neu. Unternehmen wie Google und Tech-CEOs wie Jeff Bezos und Elon Musk haben schon mit der Idee gespielt, KI-Datenzentren im Orbit der Erde zu platzieren. Bei Musks SpaceX scheinen diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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