BYD steht mit seinen "Flash"-Schnellladestation an der Schwelle zu Europa. In Deutschland war kürzlich ein temporärer Flash Charger für ein internes Event zu sehen. Und auch zur Bepreisung gibt es jetzt eine erste Orientierung: Laut Bono Ge, Chef von BYD UK, will sein Unternehmen unter 50 Pence/kWh bleiben. Das sind umgerechnet derzeit 58 Cent. BYD hat angekündigt, mit seinem Netz an Flash Chargern auch in Europa loslegen zu wollen. Auf Bildern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net