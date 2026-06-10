Berlin (ots) -Das Bestreben Europas ist es, seine Treibhausgasemissionen zu verringern. Neben dem bekanntesten Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) wird dabei auch die Freisetzung von Methan in den Blick genommen, mit dem Ziel, diese weiter zu reduzieren. Das ist sinnvoll, vor dem Hintergrund, dass Methan einen höheren Treibhausgasfaktor als CO2 hat. Andererseits bewegt man sich gerade in Deutschland bei den gut erhaltenen Verteilnetzen auf einem sehr niedrigen Niveau: Diffuse Methan-Emissionen von Erdgas sind seit 1990 um 40 Prozent zurückgegangen, und derzeit errechnen wir, dass der Transport in den Gasverteilnetzen lediglich 0,11 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands verursacht.Der DVGW Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. nimmt frühzeitig Aufgaben der technischen Selbstverwaltung der Gaswirtschaft wahr und unterstützt die Umsetzung der MER mit Grundlagenforschung, Technischen Regelwerken, Schulungs- und Weiterbildungsangeboten und IT-gestützten Hilfestellungen. Betreiber und Behörden können sich daran orientieren.Da die deutsche Gasversorgung von rund 700 lokalen Verteilnetzbetreibern erbracht wird, ist der Reporting-Aufwand im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Aus diesem Grund stellt der DVGW den Unternehmen ein Hilfswerkzeug zur Verfügung, um einheitlich und mit hoher Qualität die Meldedaten wie Kilometerlängen, Drücke und vor allem Methanleckraten berichten zu können. Die Daten werden ferner benötigt, um sie an das Umweltbundesamt zu senden und um einen gesamtdeutschen Überblick zu erstellen. Das Tool nennt sich GaWaS (Gas-Wasser-Statistik): https://gawas.strukturdatenerfassung.deDer DVGW unterstützt die Betreiber, denen die Aufgabe der Berichterstellung obliegt.Die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) erhebt nun öffentlich den Vorwurf, durch die Nutzung des GaWaS Tools hätten die Verteilnetzbetreiber nicht korrekt berichtet.Der von der DUH erhobene Vorwurf trifft nicht zu. Vielmehr nehmen die deutschen Gasnetzbetreiber eine Vorreiterrolle in Europa ein und entwickeln gemeinsam mit dem DVGW stetig die Mess-Infrastruktur weiter, um noch besser zu werden.Die gesamte Pressemitteilung zum Download:https://www.dvgw.de/der-dvgw/aktuelles/pressePressekontakt:DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.Hauptgeschäftsstelle BerlinHannoversche Straße 19, 10115 BerlinLars Wagner, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / PressesprecherMobil: +49 172 215 25 98E-Mail: presse@dvgw.dewww.dvgw.deOriginal-Content von: DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162131/6291775