Hannover (ots) -Wie Hakan Ersu mit der Ersu Consulting GmbH insbesondere Agenturen, Coaches, Berater, Mittelständler und B2B-Experten begleitet, ihr Unternehmen planbar und skalierbar zu machen - und weshalb seine Beratung gerade dort wirkt, wo "noch mehr Werbung schalten" längst aufgehört hat zu helfen.Es gibt einen Moment, den fast jeder Selbstständige oder Unternehmer kennt und kaum einer offen ausspricht. Man hat alles richtig gemacht: gute Arbeit, zufriedene Kunden, ggf. ein wachsendes Team. Und genau das wird zum Problem. Jede Entscheidung läuft über seinen Schreibtisch, jeder Pitch braucht seine Unterschrift, jeder Engpass landet auf seinem Tisch. Das Unternehmen wächst, aber der Mensch dahinter wird zum Flaschenhals des eigenen Erfolgs bzw. des bestbezahlten und gleichzeitig unkündbarsten Jobs der Welt.Hakan Ersu kennt diesen Moment aus hunderten Gesprächen. "Sie sind Geschäftsführer auf dem Papier und Mädchen für alles in der Praxis", sagt er. Es ist eine Beobachtung, die sich quer durch Branchen zieht: vom Solo-Selbstständigen mit erstem bewährtem Angebot bis zum etablierten Mittelständler mit zweistelligem Millionenumsatz. Die Bremsen sind selten der Markt. Es sind interne Strukturen, fehlende Strategie und oft digitale Prozesse, die mit dem Wachstum nicht Schritt halten.Genau an diesem Punkt setzt Hakan Ersu an. Nicht als klassischer Berater, der eine Strategie übergibt und wieder verschwindet, sondern als Wachstumspartner, der mitdenkt, im Sparring herausfordert und an der ganzheitlichen Umsetzung dranbleibt.Vom Kinderheim zum Strategen hinter MarktführernWer Hakan Ersu verstehen will, muss bei seiner Geschichte anfangen. Denn seine Methode ist kein Lehrbuchwissen, sondern gehärtet im echten Leben.Ersu wuchs unter denkbar schwierigen Bedingungen auf. Nach dem frühen Tod seiner Mutter führte sein Weg ins Kinderheim. Es ist eine Ausgangslage, die viele lähmt. Bei ihm bewirkte sie das Gegenteil. Schon als Jugendlicher begann er, mit E-Commerce, Affiliate- und Social-Media-Marketing zu experimentieren, lange bevor diese Begriffe zum Mainstream wurden. Er hatte keinen Plan B, kein Startkapital und keine Sicherheit im Rücken. Was er hatte, war ein unbedingter Wille und ein früh geschärfter Blick für das, was im Digitalen wirklich bewegt.Mit achtzehn legte er den Grundstein für das, was heute die Ersu Group ist. Eine Unternehmensgruppe, aus der inzwischen mehrere erfolgreiche Agenturen, eine eigene Software und ein ganzes Beratungs-Ökosystem hervorgegangen sind. Aus ersten Learnings wurden handfeste Ergebnisse. Aus Ideen wurden Firmen. Und aus dem Jungen mit der schwierigen Ausgangslage wurde einer der gefragtesten Wachstumsstrategen im deutschsprachigen Raum.Diese Biografie ist kein nettes Beiwerk. Sie ist der Grund, warum Ersu anders denkt als die meisten Berater: Er hat selbst aus dem Nichts gebaut, selbst skaliert, selbst Fehler bezahlt. Heute gibt er genau die Abkürzungen weiter, die er sich damals gewünscht hätte."Wir verkaufen keine heiße Luft. Wir geben Selbstständigen und Unternehmern die Systeme, die wir uns selbst hart erarbeiten mussten, nur ohne die Jahre an Umwegen."Beratung, die nicht bei der Präsentation endetBerater gibt es viele. Die meisten liefern eine Strategie, einen Foliensatz und einen Händedruck und sind wieder weg, wenn es an die Umsetzung geht. Genau hier liegt der Bruch zwischen schöner Theorie und echtem Ergebnis.Hakan Ersu macht das Gegenteil. Seine Unternehmensberatung versteht sich als echtes 1:1 Sparring auf Augenhöhe. Er ist der Partner, der die richtigen Fragen stellt, blinde Flecken aufdeckt und unbequeme Wahrheiten ausspricht, die ein Inhaber im eigenen Tagesgeschäft nicht mehr sieht. Er bringt den nüchternen Blick von außen mit, frei von Betriebsblindheit und gepaart mit der Erfahrung aus dem Aufbau zahlreicher eigener Unternehmen - anders als bei konventionellen und oft für die Masse ausgerichteten Coaching-Programmen.Diese Haltung hat in einer Branche, die viel Vertrauen verspielt hat, Seltenheitswert. Hype-Coaches, Schein-Gurus und Hochglanz-Versprechen haben das Berufsbild des Beraters über Jahre entwertet. Ersu formuliert dagegen ein bewusst nüchternes Manifest: Substanz statt Show, Ergebnis statt Hype, Verantwortung statt Floskeln. "Wer 'sechsstellig in 90 Tagen ohne Aufwand' verspricht, verkauft eine Illusion", sagt er. "Wir stehen für das Gegenteil: Arbeit, Struktur und Verlässlichkeit - dafür aber Ergebnisse, die nachhaltig bleiben."Konkret heißt das: methodische Analyse statt Bauchgefühl, datenbasiertes Denken statt Aktionismus und eine Begleitung, die so lange dranbleibt, bis die Dinge in der Realität funktionieren. Vor allem in den Feldern, an denen B2B-Dienstleister am häufigsten hängen: profitable Leadgenerierung, planbare Neukundengewinnung, Positionierung, Vertriebsaufbau, Performance Marketing, KI, Skalierung und die Digitalisierung von Prozessen.Der Unterschied lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Ein klassischer Berater erklärt dir, was zu tun ist. Ein Wachstumspartner sorgt dafür, dass es auch passiert, und denkt unternehmerisch mit, als wäre es sein eigenes Geschäft. Manche Kunden holen ihn deshalb sogar bewusst als eine Art "externen CEO" auf Zeit ins Boot. Im Kern geht es aber immer um dasselbe: kluge Beratung, ehrliches Sparring und Wachstum, das trägt.Das Problem, das niemand gerne aussprichtDie meisten Selbstständigen, Freelancer und Unternehmer scheitern nicht an mangelndem Können. Sie sind oft brillant in dem, was sie tun. Sie scheitern an etwas anderem:- Unplanbare Kundengewinnung: Mal kommen drei Anfragen, mal keine. Gewachsen wird nach Wetterlage statt nach System.- Kein skalierbarer Vertrieb: Verkaufen kann nur der Inhaber. Sobald der Kalender voll ist, ist auch das Wachstum am Limit.- Abhängigkeit von der eigenen Person: Das Unternehmen ist kein Vermögenswert, sondern eine Verlängerung des Inhabers und damit jederzeit fragil.- Positionierung im Einheitsbrei: Austauschbare Versprechen, austauschbare Preise, austauschbarer Wettbewerb über Rabatte.Die übliche Antwort der Branche darauf lautet: "Schalte mehr Anzeigen." Doch mehr Werbung auf ein kaputtes Fundament zu gießen, beschleunigt nur das Chaos. Ersu setzt deshalb zuerst am Fundament an, also an Angebot, Positionierung, Prozess und Vertrieb. So wird Wachstum von einem Glücksspiel zu einem System.Der Ersu-Ansatz: bewährte Strategien statt heißer LuftIm Zentrum steht eine Idee, die Ersu zur Grundaufgabe gemacht hat: das No-Brainer-Angebot. Ein Angebot, das so klar, so wertvoll und so risikoarm formuliert ist, dass die Entscheidung für den Kunden zum Selbstläufer wird. Darum herum baut er ein wiederholbares System:1. Klare Positionierung: Raus aus der Vergleichbarkeit, rein in eine Rolle, in der man die naheliegende erste Wahl wird.2. Planbare Kundengewinnung: Marketing- und Vertriebsprozesse, die nicht von Zufall, sondern von wiederholbaren Mechaniken getragen werden.3. Skalierbare Prozesse und Digitalisierung: CRM, Automatisierungen, KI, Funnels, Ads und Workflows, damit Wachstum nicht in mehr Arbeit, sondern in mehr Hebel mündet.4. Profitables, nachhaltiges Wachstum: Der Weg von den ersten sechsstelligen Umsätzen hin zu sieben- und achtstelligen Bereichen, mit Strukturen, die das auch tragen.Der rote Faden ist der Fokus auf Performance und Praxistauglichkeit. Keine Buzzwords, keine Show, sondern Maßnahmen, die in der echten Welt Umsatz, Neukunden, Mitarbeiter und Sichtbarkeit erzeugen.Ein ganzes Ökosystem statt einer einzelnen DienstleistungWas Ersu von Einzelberatern und anderen Dienstleistern abhebt, ist die Tiefe seines Ökosystems. Je nachdem, was ein Unternehmen braucht, kann er an verschiedenen Hebeln gleichzeitig ansetzen:- Ersu Consulting: Die Unternehmensberatung für Agenturen und B2B-Firmen nach dem Prinzip Done-With-You: gemeinsam umgesetzt, nicht nur empfohlen.- Ersu Media: Die Online-Marketing- und Digitalagentur nach dem Prinzip Done-For-You: für dich umgesetzt, wenn die Kapazität intern fehlt.- Ersu Ventures: Unternehmerische Beteiligung an ausgewählten Projekten, von Strategie und Wachstum bis hin zu M&A.- ScaleFlow: Die hauseigene All-in-One-Software für Marketing, KI und Vertrieb: CRM, Dialer, Funnels, AI-Agents, Workflows, E-Mail-Marketing, Lead-Finder, ROI-Rechner, Kalender und mehr in einem System.- Recruiting Strategen: Digitale Mitarbeitergewinnung über Social Recruiting, Werbeanzeigen und Employer Branding, weil Wachstum ohne die richtigen Leute nicht trägt.- FörderWelt Deutschland: Unterstützung dabei, passende Förderungen und Zuschüsse zu erschließen, damit Wachstum auch finanziell auf einem soliden Fundament steht.Das bedeutet für den Kunden: Strategie, Umsetzung und Technologie kommen aus einer Hand und greifen ineinander, statt aus drei Dienstleistern, die sich gegenseitig die Schuld zuschieben.Anerkennung, Reichweite und echtes VertrauenHakan Ersu wird heute als einer der erfolgreichsten Online-Marketing- und Sales-Experten im deutschsprachigen Raum gesehen. Er ist mehrfach ausgezeichnet und gilt als strategischer Kopf hinter Marktführern, Marketingagenturen, Personal-Brands und digitalen Produkten im DACH-Raum, zunehmend auch im Software- und SaaS-Bereich. Über seinen YouTube-Kanal, sein Instagram-Profil mit einer fünfstelligen Community, sein LinkedIn-Profil und seinen Business-Podcast teilt er sein Wissen offen. Genau diese Transparenz ist es, die viele seiner späteren Kunden zuerst überzeugt.Mit einem zertifizierten Qualitätsmanagement auf Basis der ISO 9001, einer Listung beim deutschen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie zahlreichen Auszeichnungen, Branchen-Preisen, Zertifizierungen, medialen Platzierungen und weitaus über hundert verifizierten Bewertungen setzt das Unternehmen auf geprüfte Standards und nachvollziehbare Ergebnisse.Den belastbarsten Beweis liefern allerdings nicht Auszeichnungen, sondern Ergebnisse.Zahlreiche Kunden konnten im Rahmen der Zusammenarbeit ihre Umsätze signifikant im sechs- bis achtstelligen Bereich steigern, ihre Prozesse automatisieren und ihre Abhängigkeit vom operativen Tagesgeschäft reduzieren.Für Hakan Ersu sind solche Erfolge kein Nebenaspekt, sondern ein wesentlicher Qualitätsindikator: "Gerade in unserer Branche sollten nicht Lautstärke oder Inszenierung entscheidend sein, sondern Ergebnisse, Standards und echte Kundenerfahrungen."Für wen das gemacht ist und für wen nichtHakan Ersu arbeitet bewusst nicht mit jedem. Sein Ansatz entfaltet seine volle Wirkung insbesondere bei B2B-Dienstleistern: bei Agenturinhabern, Beratern, Experten, Coaches sowie ausgewählten B2B-Unternehmern und IT- und SaaS-Anbietern, die bereits etwas aufgebaut haben und jetzt den Sprung von "läuft irgendwie" zu "läuft planbar und skalierbar" machen wollen.Wie sich der Ansatz in der Praxis auswirkt, zeigen die verifizierten Ergebnisse der Kunden.Einige Beispiele aus jüngerer Zeit:- Eine Social-Recruiting-Agentur, die zuvor rund 200.000 Euro in andere Coachings investiert hatte, ohne eine funktionierende Vertriebsstrategie zu finden, erzielte mit uns nach dem Aufbau planbarer Kundengewinnung 70.000 Euro in unter vier Wochen.- Ein Performance-Coach kam durch klare Premium-Positionierung und konstanten Lead-Flow von null auf über 30.000 Euro Umsatz im ersten Monat.- Ein Content-Marketing-Dienstleister baute in zwölf Wochen eine planbare Sales-Pipeline auf und erreichte über 50.000 Euro konstanten Cashflow-Monatsumsatz.- Eine Versicherungsagentur gewann mit einem neuen Akquise-System 215 qualifizierte Leads in vier Wochen und skalierte bundesweit.Wer jedoch eine schnelle Abkürzung ohne Eigenverantwortung sucht, ist hier falsch. Wer aber bereit ist, an Fundament, Positionierung, Marketing und Vertrieb ernsthaft zu arbeiten, und dafür einen Partner an seiner Seite sucht, der mitdenkt und mitumsetzt, findet in Hakan Ersu und mit der Ersu Group genau das.Nachhaltiges Wachstum und Digitalisierung im B2B-MarktLangfristig verfolgt Hakan Ersu das Ziel, Jungunternehmer und den Mittelstand durch strukturierte Vertriebs-, KI- und Marketingprozesse zukunftsfähig zu machen und digital aufzustellen. Dabei geht es nicht nur um Wachstum, sondern auch um Stabilität, Effizienz und unternehmerische Freiheit.Außerdem möchte er die Art und Weise verändern, wie Unternehmen im B2B-Markt wachsen: weg von improvisierten Einzelmaßnahmen, weg von operativem Dauerstress, weg von austauschbaren Beratungsmodellen. Hin zu klaren Positionierungen, echter Professionalität, wiederholbaren Prozessen, messbaren Ergebnissen, skalierbaren Systemen und effizienter Digitalisierung."Erfolg darf kein Zufall sein", sagt Ersu. "Es muss das Ergebnis klarer Systeme, praxiserprobter Wettbewerbsstrategien und konsequenter Umsetzung und Disziplin sein."Sein Anspruch ist es, Unternehmen nicht nur beim Wachsen zu begleiten, sondern auch die Standards dafür zu erhöhen.Über Hakan ErsuHakan Ersu ist Gründer und Geschäftsführer der Ersu Consulting GmbH sowie Kopf der Ersu Group. Er unterstützt Freelancer, Selbstständige, Mittelständler und Firmen wie Agenturen, Berater und B2B-Unternehmer bei der Entwicklung sowie der Skalierung von Geschäftsmodellen, planbarer Kundengewinnung und von effizienten Vertriebs- und Marketingprozessen. Seine Arbeit basiert auf datengetriebenen Strategien, strategischer sowie operativer Umsetzung und einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum, KI und Digitalisierung.Pressekontakt:Ersu Consulting GmbHHakan ErsuTelefon: 0511 54611498E-Mail: office@ersuconsulting.deWebseite:www.ersuconsulting.comInstagram:https://www.instagram.com/_hakanersu_/LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/hakan-ersu-912027204/Original-Content von: Ersu Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182144/6291786