Bei seinem Patchday im Juni 2026 hat Microsoft über 200 Sicherheitslücken geschlossen. Das Update bringt aber auch Verbesserungen mit sich - etwa für die Suche in Windows 10. Seit 2003 veröffentlicht Microsoft in der Regel am zweiten Dienstag eines Monats Softwareupdates für seine Produkte. Beim Patchday am 9. Juni 2026 hat der Konzern eine Rekordzahl von 208 Sicherheitslücken geschlossen, darunter in Windows, Office, Edge, Copilot und den Clouddiensten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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