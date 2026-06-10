Viele Marktexperten gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag die Leitzinsen erhöhen wird. Die Inflation im Euroraum ist auf 3,2% gestiegen und liegt damit über dem erklärten Ziel der EZB von 2,0%. Wie haben sich indes die Bauzinsen zuletzt entwickelt? Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet am morgigen Donnerstag über den Leitzins im Euroraum. Am Markt erwarten viele Beobachter mit einer Zinserhöhung zum ersten Mal seit Sommer 2025. Der anhaltende Energiepreisdruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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