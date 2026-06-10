Berlin (ots) -Die Mitgliederversammlung des TÜV-Verbands hat turnusgemäß den CEO von TÜV NORD zum neuen Verbandspräsidenten gewählt. Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und eine wirksame Regulierung werden im Mittelpunkt seiner Präsidentschaft stehen.Dr. Dirk Stenkamp (63) ist neuer Vorsitzender des Präsidiums des TÜV-Verbands e. V. Die Mitgliederversammlung hat den Vorstandsvorsitzenden der TÜV NORD AG an die Spitze des Verbands gewählt. Er übernimmt die Präsidentschaft turnusgemäß von Dr. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG, in einer Zeit, in der die Wirtschaft vor tiefgreifenden technologischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen steht. "Deutschland und Europa stehen vor der Aufgabe, ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem hoch anspruchsvollen globalen Umfeld zu stärken", sagte Stenkamp anlässlich seiner Wahl. Gleichzeitig müssen Unternehmen und Kritische Infrastrukturen widerstandsfähiger gegenüber geopolitischen Krisen, Cyberbedrohungen und technologischen Abhängigkeiten werden. "Sicherheit und Qualität entwickeln sich immer mehr zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren für den Wirtschaftsstandort Europa. Die TÜV-Organisationen tragen mit unabhängigen Prüfungen, technischer Expertise und ihrer Erfahrung in sicherheitskritischen Bereichen dazu bei, Vertrauen zu schaffen, Innovationen zu ermöglichen sowie die Resilienz der Wirtschaft und die Verteidigungsfähigkeit des Staates zu stärken."Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Regulierung im FokusEin Schwerpunkt seiner Präsidentschaft werde die Stärkung der Resilienz Kritischer Infrastrukturen und sicherheitsrelevanter Anlagen sein. Angesichts zunehmender internationaler Unsicherheiten gewinne die Sicherheit von Energieversorgung, Verkehrsnetzen, Industrieanlagen, digitalen Infrastrukturen und sicherheitskritischen Lieferketten weiter an Bedeutung. "Der großflächige Stromausfall in Berlin zum Jahreswechsel 2026 hat gezeigt, wie anfällig zentrale Versorgungs- und Produktionsstrukturen zum Beispiel für Angriffe und Sabotage sind", so Stenkamp. "Wer die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts sichern will, muss die Sicherheit seiner Energieversorgung und seiner Industrieanlagen stärken. Resilienz ist kein Selbstzweck, sondern eine Voraussetzung für wirtschaftliche Stabilität, Versorgungssicherheit und die Handlungsfähigkeit von Wirtschaft und Staat."Technische Sicherheit als Beitrag zu Resilienz und VerteidigungsfähigkeitTechnische Sicherheit werde damit zunehmend verteidigungsrelevant. Geprüfte Notstromsysteme, funktionsfähige Industrieanlagen und sichere digitale Systeme und seien nicht nur Fragen des regelkonformen Betriebs, sondern operative Faktoren der Durchhaltefähigkeit im Krisen- und Verteidigungsfall. "Resilienz entsteht nicht erst im Ernstfall", so Stenkamp. "Sie entsteht durch verlässliche Standards, vorausschauende Prüfung und transparente Kenntnisse über den Zustand sicherheitskritischer Anlagen. Genau hier liegt eine besondere Stärke der TÜV-Organisationen."Vor diesem Hintergrund sieht Stenkamp auch eine Chance, Staat und Bundeswehr gezielt zu entlasten. Unabhängige Prüforganisationen könnten standardisierte Prüfaufgaben zuverlässig und nach einheitlichen Qualitätsmaßstäben übernehmen. "Wir brauchen Beschleunigung ohne Sicherheitsverlust", sagte Stenkamp. "Unabhängige Prüfungen können helfen, technische Risiken frühzeitig zu erkennen und Verfahren effizienter und schneller zu machen. So können sich staatliche Stellen stärker auf ihre hoheitlichen Kernaufgaben konzentrieren."Wirksame Regulierung statt zusätzlicher BürokratieZugleich wird Stenkamp den Fokus auf eine Regulierung legen, die Sicherheit gewährleistet, ohne Unternehmen durch unnötige Bürokratie zu belasten. Mit den neuen europäischen Regelwerken sind die politischen Weichen gestellt. Nun komme es darauf an, die Anforderungen effizient umzusetzen und bürokratische Hürden abzubauen. Stenkamp: "Nicht die Regulierung ist das Problem, sondern ihre Umsetzung. Europa muss stärker darauf achten, dass neue Vorgaben praktikabel, wirksam und innovationsfreundlich ausgestaltet werden, ohne dabei die hohen Standards für Sicherheit und Qualität aus dem Blick zu verlieren. Unternehmen brauchen Planungssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen, um investieren und Innovationen vorantreiben zu können."Mit Blick auf die Digitalisierung sieht Stenkamp die kommenden Jahre vor allem als Phase der Umsetzung. Beim AI Act, dem Cyber Resilience Act und weiteren europäischen Vorgaben komme es nun darauf an, die Anforderungen in der Praxis umzusetzen und Vertrauen in digitale Technologien zu stärken. "Gerade bei Künstlicher Intelligenz entscheidet sich der Erfolg nicht allein an der Entwicklung neuer Anwendungen, sondern auch daran, ob ihre Sicherheit, Transparenz und Verlässlichkeit nachvollziehbar nachgewiesen werden können", sagte Stenkamp. "Die TÜV-Organisationen begleiten die praktische Umsetzung dieser Anforderungen mit ihrer Prüf- und Zertifizierungsexpertise."Michael Fübi stärkte Verbandsposition im politischen Berlin und lenkte Fokus auf CybersicherheitDie Mitgliederversammlung dankte dem scheidenden Verbandspräsidenten Dr. Michael Fübi für sein Engagement an der Spitze des TÜV-Verbands in den vergangenen zwei Jahren. Unter dem Vorsitz von Michael Fübi stärkte der TÜV-Verband seine Position als unabhängige Stimme für technische Sicherheit und Zukunftstechnologien weiter. Als Präsident des TÜV-Verbands baute er die politische Sichtbarkeit des Themas Cybersicherheit maßgeblich aus. So adressierte der Verband mit der TÜV Cybersecurity Studie 2025 die sich verschärfende Bedrohungslage für deutsche Unternehmen und forderte eine schnelle Umsetzung der NIS2-Richtlinie für mehr Cybersicherheit in nationales Recht. Diese Entwicklung spiegelte sich auch in der Auszeichnung des TÜV-Verbands als "Verband des Jahres 2024" in der Kategorie "Fortschritt und Management" wider. Zudem bezog der Verband 2025 seine neue Geschäftsstelle im Herzen des politischen Berlins und schuf damit optimale Voraussetzungen für den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und relevanten Stakeholdern.Dr. Dirk Stenkamp ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der TÜV NORD AG. Der Physiker promovierte am Forschungszentrum Jülich und an der RWTH Aachen im Bereich Halbleiterphysik. Anschließend war er für die ZEISS-Gruppe tätig und wechselte später als Vorstand und Chief Operating Officer zur centrotherm photovoltaics AG. Im Jahr 2013 wurde Stenkamp in den Vorstand der TÜV NORD AG berufen. Seit 2014 ist er Gastprofessor an der Shanghai Maritime University. Darüber hinaus ist er u. a. Vorstandsmitglied des BDI-Ausschusses Digitale Wirtschaft, Medien und Telekommunikation und Mitglied des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme (IKTS).Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6291841