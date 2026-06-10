Wien (www.fondscheck.de) - Der Anbieter Wisdom Tree hat einen börsengehandelten Fonds (ETF) auf die weltweite Weltraumwirtschaft aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Wisdom Tree Space Economy ETF (ISIN IE000VDH1PG3/ WKN A429CU) eröffne ein diversifiziertes Engagement in Unternehmen, die die Entwicklung der globalen Weltraumwirtschaft und ihre weitere Kommerzialisierung vorantreiben würden, habe die Gesellschaft mitgeteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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