Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur publik gemacht. Zum Stichtag 1. Mai 2026 nennt die Behörde bundesweit 203.951 öffentlich zugängliche Ladepunkte - und damit 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gegenüber dem inzwischen nach oben korrigierten Bestand zum 1. April ergibt sich ein Plus von 1.833 Ladepunkten. Für den April weist die Bundesnetzagentur mittlerweile 202.118 öffentlich zugängliche Ladepunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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